E' arrivato a conclusione il progetto di riqualificazione dell'area della stazione, quartiere nevralgico per gli spostamenti e, negli anni, al centro del dibattito pubblico per quanto riguarda situazioni di degrado. In un'assolata mattinata, oggi 22 marzo, c'è stato il taglio del nastro per il nuovo Viale Gramsci, alla presenza del sindaco di Pisa Michele Conti e dell'assessore ai lavori pubblici Raffaele Latrofa, insieme all'architetto del Comune responsabile del progetto Fabio Daole. Un anno e mezzo circa è durato il cantiere complessivo, per un costo totale che ammonta a 2,6 milioni di euro, di cui circa 2 assegnati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e 548mila euro di risorse comunali. Il progetto generale ha preso avvio fine agosto 2022 con i primi scavi per rifare Piazza della Stazione; il viale, in particolare, ha visto le prime impalcature nel febbraio 2023.

"Portiamo a termine - ha illustrato il sindaco Conti - il grande intervento di riqualificazione della principale porta di accesso alla città. Innanzitutto, grazie a tutti coloro che ci hanno lavorato, è stato un progetto importante, avviato alcuni anni fa. L'impostazione degli spazi è cambiata, con la viabilità al centro e spazi dedicati alla sosta per utenti e forze dell'ordine. Soprattutto ci sono l'area pedonalizzata davanti alla stazione e le logge ai lati, con un ampio marciapiede con doppio filare di alberature. Era previsto il taglio, per queste piante, nel progetto precedente. Noi abbiamo voluto mantenerle". "Non vogliamo fermarci qui - ha aggiunto Conti - stiamo già lavorando per aquisire i fondi commerciali della zona da Ferrovie, nelle prossime settimane: lo scopo è migliorare l'offerta commerciale delle gallerie, per rendere Pisa sempre più accogliente, bella, vivibile e sicura. E' la nostra sfida per i prossimi anni".

L'assessore Raffaele Latrofa ha presentato i lavori come "l'esempio di ciò che vogliamo per i nostri quartieri", ricordando come la stazione "era anni fa il salotto buono della città e vogliamo che torni ad esserlo, vogliamo che i cittadini vogliano tornare a viverci". "Credo che i numeri e le fotografie - ha proseguito -possano meglio di tutti testimoniare la qualità del lavoro svolto. Sono stati riqualificati 11mila metri quadri di spazi, di cui 5.500 di zona pedonale. Prima c'erano scalini, un attraversamento stradale, ora c'è continuità fino Piazza Vittorio Emanuele II, fino Piazza dei Miracoli. Sono mille i metri quadri di verde pubblico. E' stato riposizionato nella sua sede anche il monumento di piazza Vittorio. Credo sia evidente la nostra visione della mobilità: grandi spazi per i pedoni e una parte, funzionale, dedicata al traffico. Per il futuro, è in corso la progettazione per la tramvia".

Sul dettaglio della viabilità e dell'accesso degli utenti alla stazione, il sindaco Conti ha voluto specificare che "tramite il sottopasso alla Sesta Porta si arriva lungo il binario 1, per poter accompagnare o prendere persone alla stazione, magari anziane. E' uno spazio a parcheggio come quelli presenti davanti alla stazione, vi si accede anche da via Quarantola. Può evitare la congestione che può capitare nei momenti di traffico più intenso, lo segnaleremo meglio".

L'architetto Daole, in conclusione, ha voluto sottolineare come siano previste "tante piccole attenzioni". Fra queste la funzionalità delle alberature: "Sono stati fatti scavi di 1,40 per 1 un metro in cui sono state messe a dimora le piante, con un sistema che favorisce il normale apporto d'acqua. Quando il ciclo di vita dell'albero arriva alla fine, basta spostare le pietre e sostituire la pianta. C'è poi la parte ciclabile, segnalata a livello visivo sulla pavimentazione, che guida i ciclisti lungo il tragitto e fino alle aree di sosta".