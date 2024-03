Una squadra dei Vigili del Fuoco di Pisa è intervenuta stamani, 16 marzo, alle ore 7.40, in Piazza della Solidarietà a Pontedera per l'incendio di un'autovettura. L'auto si trovava nell'area di sosta in prossimità dell'ospedale Lotti. La combustione del mezzo, fortunatamente, non ha coinvolto altre cose o persone. Il personale del vicino distaccamento dei Vigili del Fuoco è prontamente intervenuto per estinguere le fiamme, mettendo in sicurezza i luoghi.