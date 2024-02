Incidente sul lavoro a Fornacette: "Necessari maggiori controlli e leggi più severe"

Crea nuovamente angoscia la notizia dell'incidente sul lavoro avvenuto ieri, lunedì 19 febbraio, a Fornacette, nel comune di Calcinaia dove due giovani operai sono rimasti feriti a causa del crollo della copertura di un capannone mentre stavano installando i pannelli solari.

"Si stanno ancora facendo i conti con il pesantissimo bilancio della tragedia di Firenze dei giorni scorsi, a dimostrazione, se mai ce ne fosse bisogno, che il problema della sicurezza sui luoghi di lavoro è una questione giornaliera sulla quale non si può e non si deve abbassare la guardia - sottolinea il consigliere regionale del Partito Democratico Andrea Pieroni - anche a livello di Governo deve essere fatto molto di più, le leggi che abbiamo a disposizione oggi devono essere rinforzate decisamente. Serve uno scatto in avanti per la tutela della sicurezza dei lavoratori, con particolare attenzione a quelle categorie che si trovano ad operare in ambienti dove sarebbe richiesta una profonda minuzia dei controlli".



"A pochi giorni dalla tragedia di Firenze è avvenuto un altro crollo in un cantiere, ma purtroppo è la triste realtà per quanto riguarda i rischi, a dimostrazione che servono interventi di legge chiari, definitivi e rapidi sulla sicurezza sui luoghi di lavoro, in questo caso in campo edilizio, e che limitino i subappalti - fa eco la senatrice Pd Ylenia Zambito, componente della commissione Lavoro del Senato della Repubblica ed ex assessore comunale a Pisa - quello però che serve ancora di più sono i controlli, colpisce che in ogni incidente si sia poi riscontrato che qualche regola non era stata rispettata. Quello di far rispettare le regole è un imperativo assoluto. La ministra rispetti le promesse ed assuma subito gli ispettori in graduatoria. Dobbiamo mettere fine a questa escalation: non si può uscire di casa per andare al lavoro e non tornarvi più! Ribadisco che c'è bisogno di mettere al centro delle azioni del Governo gli interventi per la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori. Ai due operai va il mio personale augurio di una pronta guarigione".



"E’ arrivato il momento di istituire il reato di omicidio, lesioni gravi e gravissime sui luoghi di lavoro per porre uno strumento di deterrenza reale che abbia effetto immediato" propongono Usb Pisa e Potere al Popolo Pisa per cercare di porre un freno agli episodi ormai all'ordine del giorno di incidenti sul lavoro.