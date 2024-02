ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI PISATODAY

Una dinamica da sensazionalismo della violenza, più spaventosa nell'era dei social network perché registrata e messa a nudo, pure con divertimento. E un litigio, scomposto, pare un linciaggio. I Carabinieri di Pontedera indagano sul caso avvenuto sabato scorso, 17 febbraio, presso gli spazi autobus del piazzale dello stadio di via Vittorio Veneto, area a servizio del Villaggio Scolastico. La ripresa con lo smartphone della violenza ha fatto il giro delle chat dei ragazzi, per essere infine acquisita dagli stessi inquirenti. Alcuni giorni dopo è arrivata anche la denuncia della vittima, una giovane 18enne, studentessa di una delle scuole del comprensorio locale, che si è rivolta alla Caserma di Pontedera insieme ai genitori.

Secondo quanto al momento ricostruito dai militari, alla fermata dell'autobus, ad un tratto, è partito un litigio fra la querelante e una coetanea. L'alterco è degenerato quando la vittima è stata presa per i capelli, con in seguito l'intervento di un'altra giovanissima, che le ha tirato uno schiaffo. Ne è seguita la calca, immortalata poi dal video, dove si mescolano chi divide le contendenti - ben visibile un ragazzo dal giubbotto rosso - e chi, pensando di essere goliardico, si avvicina per lanciare anche lui una manata. Il tutto dura una ventina di secondi. La vittima non ha subìto rilevanti conseguenze fisiche dall'aggressione, sono stati previsti dal pronto soccorso alcuni giorni di prognosi.

I Carabinieri proseguono spediti con l'indagine per individuare chi ha agito in danno della giovane, le identificazioni sono attualmente in corso. Il tema sicurezza, e più in generale quello dell'educazione riguardo la consapevolezza di certi comportamenti, è d'attualità. Non più tardi di ieri Autolinee Toscane denunciava un ennesimo episodio sugli autobus, dove per una bravata finita male una paratia interna è pericolosamente finita in frantumi.

Sul punto, Fratelli d'Italia Pontedera e Gioventù Nazionale Pontedera esprimono "profonda preoccupazione per l'ennesima rissa verificatasi al Villaggio Scolastico, durante la quale una ragazza giovanissima è stata oggetto di pestaggio da parte di un gruppo di coetanee. E' inaccettabile che tali episodi si verifichino in maniera sistematica nelle scuole del nostro territorio. Ribadiamo la necessità di incrementare i controlli presso il Villaggio Scolastico e alle fermate dei pullman dello stadio di Pontedera". "I corsi per sensibilizzare i ragazzi sulle tematiche relative al bullismo - aggiungono - devono essere fatti in maniera seria e concreta. Questo può essere fatto solamente coinvolgendo attivamente gli studenti e le forze dell'ordine, per promuovere i valori del rispetto e dell'inclusione tra i ragazzi. Inoltre, riteniamo necessaria la realizzazione di corsi di formazione specifica per gli insegnanti, al fine di dotarli delle competenze necessarie per supportare al meglio i ragazzi e prevenire comportamenti violenti. Questi episodi si stanno verificando ad un ritmo allarmante, come confermato dalle associazioni e dagli esperti del settore. L'amministrazione intervenga tempestivamente".