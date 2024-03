Due eventi a Pisa, per Confcommercio è "concorrenza sleale, chiederemo i danni al sindaco Conti!"

"Concorrenza sleale, chiederemo i danni al comune!". Il direttore di Confcommercio Provincia di Pisa Federico Pieragnoli attacca il sindaco di Pisa Michele Conti sulla contemporanea presenza a Pisa, nel weekend di Pasqua, dei due appuntamenti 'Regioni d'Europa - Mercati Internazionali', targato anche Confcommercio, e 'Verde Pisa 2024': "Ci aveva garantito, in presenza di testimoni, che all'interno della manifestazione Verde Pisa non ci sarebbe stata alcuna somministrazione parallela di alimenti e bevande. Oggi scopriamo invece che di somministrazione ce n'è in abbondanza, e che Conti non ha mantenuto la parola, autorizzando una rassegna in centro, che dovrebbe essere dedicata al verde e al florovivaismo, e che invece mette stand enogastronomici addirittura in piazza Vittorio Emanuele, penalizzando fior di operatori nazionali e internazionali di Regioni d'Europa, che da mesi hanno scelto di lavorare a Pisa per queste festività pasquali".

"Tutto questo è inaccettabile - prosegue Pieragnoli - perché dietro una manifestazione come Regioni d'Europa c'è un lungo lavoro di programmazione, ci sono investimenti importanti, impegno e professionalità straordinari che non meritano questo trattamento e questa assurda penalizzazione. Comprensibilmente qualche operatore ha già deciso di andarsene, ma in ogni caso, vada come vada, chiederemo i danni che la scelta del sindaco di autorizzare in centro storico e in posizione di vantaggio un altro evento di somministrazione, comporta per tutti loro. Un fatto gravissimo, proprio alla luce dell'impegno preciso e inequivocabile dello stesso Conti, che a suo tempo mi ha personalmente garantito che non ci sarebbe stato alcun evento negli stessi giorni del mercato europeo".