L'iniziativa degli agricoltori italiani parte da Navacchio: presidi aperti al pubblico nel weekend

Dopo la giornata infuocata di giovedì a Bruxelles, la protesta degli agricoltori europei torna per le strade e prosegue: ed è proprio dagli agricoltori italiani che arriva un'iniziativa aggiuntiva alle mobilitazioni. Da una nota del Coordinamento Nazionale Riscatto Agricolo si apprende infatti che sabato 3 febbraio e domenica 4 febbraio i presidi saranno aperti alla cittadinanza, "con agridegustazioni di prodotti tipici, delle nostre eccellenze italiane, offerte gratuitamente in tutta la penisola. Gli agricoltori saranno disponibili a incontrare i cittadini facendo loro degustare i prodotti del territorio e per meglio illustrare e spiegare i motivi delle manifestazioni in atto da molti giorni in Italia e da molte settimane in Europa".



L'idea parte da Maurizio Senigagliesi, uno dei portavoce del Coordinamento di base al presidio di Navacchio, concentramento che sarà protagonista di queste iniziative domenica 4 febbraio e dal quale partirà un nuovo blocco della superstrada Fi-Pi-Li nella giornata di sabato che sarà anticipato alle ore 16 (invece che alle ore 17) per cercare di creare meno disagi alla cittadinanza. Gli agricoltori sono infatti consapevoli di avere un grande impatto in negativo sulla viabilità e l'apertura dei presidi nel fine settimana ha come obiettivo anche quello di scusarsi per le difficoltà create.

Il Coordinamento fa inoltre sapere, nel prosieguo della nota, di essere ancora in attesa di un confronto diretto con Roma: "Ribadiamo la richiesta di un incontro urgente con il Governo, al fine di delineare una strategia comune che dia risposte concrete e immediate alle nostre giuste rivendicazioni; il tutto dovrà essere costruito per arrivare al prossimo Consiglio Agricolo Europeo del 26 febbraio, con una netta e chiara posizione condivisa sui cambiamenti da apportare alle sbagliate regole europee".

Dopo un fine settimana dedicato al confronto con la cittadinanza, gli agricoltori torneranno ai loro trattori per continuare a chiedere un cambio di passo sulle politiche agricole: "In attesa di un incontro con il Governo - conclude il comunicato - già dal prossimo lunedì riprenderanno in tutta Italia le mobilitazioni finalizzate alla sensibilizzazione dell'opinione pubblica".