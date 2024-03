Docenti e personale del 'Buonarroti' contro le strisce blu: "Sospendete il provvedimento"

I docenti e il personale scolastico in forza al liceo 'Buonarroti' di Pisa affida a una lettera aperta, indirizzata al sindaco Michele Conti e al presidente della provincia Massimiliano Angori, la protesta circa la decisione dell'amministrazione di istituire parcheggi a pagamento nelle vie adiacenti l'istituto, cioè nelle vie Betti e Flamini.

"Noi lavoratori del complesso Marchesi - scrivono nella missiva - pur essendo consapevoli della difficile situazione relativa alla viabilità e ai posteggi nella zona, anche a causa della presenza di tre scuole importanti e di un supermercato molto frequentato, oltre che di numerose abitazioni, vorremmo far notare che già adesso fatichiamo a trovare un parcheggio in tempi compatibili con i nostri orari di servizio, poiché le aree disponibili, compreso il piazzale antistante gli edifici scolastici, sono già occupate da altri veicoli (inclusi furgoni, camion e persino camper), nonché da genitori che attendono l’inizio delle lezioni per accomiatarsi dai figli".

"A questo si aggiunga - insistono - che, all’ingresso e all’uscita degli studenti dai plessi del 'Buonarroti' e del 'Santoni', il traffico e la sosta delle auto rendono spesso impossibile il normale allontanamento del personale scolastico, oltre che la fruibilità dei mezzi pubblici, nell’assenza di un regolare intervento dissuasore da parte della Polizia Municipale. Le strisce blu andranno quindi a incidere negativamente sulla nostra già difficile condizione, nonché sul diritto-dovere di giungere sereni all’interno di una comunità numerosissima e particolarmente delicata da gestire, perché fino alle 8 continueranno a essere occupate da chi ha altri orari, mentre il nostro piazzale sarà preso d’assalto, anche con gravi rischi di incidenti".

"Chiediamo pertanto una sospensione del provvedimento - concludono - nell’attesa che gli ampi spazi interni alla nostra scuola vengano resi disponibili dalla provincia per il parcheggio in sicurezza del personale o che venga da voi proposta una soluzione adeguata a tale situazione che coinvolge, lo sottolineiamo, del personale che lavora per lo Stato italiano".