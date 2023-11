Brusca frenata nella qualità della vita per Pisa, secondo quanto rilevato dalla classifica dedicata di ItaliaOggi e Ital Communications. La ricerca condotta dal gruppo in collaborazione con l'Università Sapienza di Roma, giunta alla 25ª edizione, posiziona la Provincia in 45ª posizione. Nel 2022 era al 19° posto, l'anno prima al 25°. A dicembre scorso era uscita la classica del Sole24Ore, dove invece Pisa era migliorata rispetto le passate edizioni, pur mantenendo le criticità sull'abitare e sulla sicurezza.

Sul fronte nazionale, in testa alla classifica c'è Bolzano, in fondo c'è Crotone. La ricerca "conferma una tendenza - scrivono i promotori - la frattura tra il Centro-Nord, più performante e resiliente, e l'Italia meridionale e insulare, caratterizzata da una persistente vulnerabilità". Sono 9 le dimensioni d'analisi: affari e lavoro, ambiente, reati e sicurezza, sicurezza sociale, istruzione e formazione, popolazione, sistema salute, tempo libero e turismo, reddito e ricchezza; queste poi sono basate su 14 sottodimensioni e 92 indicatori di base.

I risultati della Provincia di Pisa

Affari e lavoro: 59ª posizione, nel 2002 era 19ª

Ambiente: 46ª, nel 2022 era 22ª

Reati e sicurezza: 67ª, nel 2022 era 87ª

Sicurezza sociale: 78ª, nel 2022 era 52ª

Istruzione e formazione: 12ª, nel 2022 era 14ª

Popolazione: 34ª, nel 2022 era 25ª

Sistema salute: 40ª, nel 2022 era 26ª

Tempo libero e turismo: 14ª, voce assente nel 2022

Reddito e ricchezza: 54ª, nel 2022 era 53ª

La tradizionalmente critica situazione Reati e sicurezza trova un miglioramento. Balzo in avanti nella posizione per i reati contro la persona, dalla 77ª alla 22ª posizione, mentre resta complessa la situazione per i reati contro il patrimonio, 93ª posizione (era 91ª nel 2022). Altro sensibile miglioramento è quello che considera la prostituzione, 49ª piazza rispetto la 102ª dell'anno scorso. Piccolo step in avanti anche per scippi e borseggi, per quanto resti a fondo classifica: 91° posto, rispetto il 95°; simile per le rapine, da 89ª a 80ª. Fanalino di coda restano i furti in appartamento: Pisa è quasi leader nazionale, 105° posto, nel 2022 era 100ª.

Il calo maggiore lo ha avuto la dimensione Affari e lavoro, con indicatori che riportano informazioni sul mercato del lavoro, sulla vita delle aziende, sulla densità di startup e Pmi innovative. Sotto l'aspetto occupazionale 15-64 anni, stabile e buona quella femminile, 19ª piazza nazionale (era 18ª nel 2022), mentre peggiora quella maschile, dal 22° posto al 51°. Resta d'onore il terzo posto in Startup e Pmi innovative per 100mila imprese registrate, Pisa è terza (era quarta). Come imprese registate ogni 100mila abitanti, cala invece in 59ª posizione, dalla 49ª.

Sotto il profilo Ambiente, Pisa resta stazionaria sotto il profilo delle polveri sottili, galleggiando nella metà classifica per le varie voci previste. E' 59ª nella nuova voce per consumi idrici e resta in fondo alla gradutaroria nazionale (105ª, nel 2022 era 102ª) per quanto riguarda la raccolta rifiuti urbani. La Provincia è 56ª anche nella nuova voce per consumo di energia pro capite. Nel capoluogo: piste ciclabili, 43° posto (era 45); aree pedonali 16° posto; 59ª piazza stabile rispetto le aree verdi; 58° posto stabile per raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani.