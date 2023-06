Scomparsa Michele Jamiolkowski: il cordoglio del sindaco

Il sindaco di Pisa Michele Conti esprime il cordoglio per la scomparsa del professor Michele Jamiolkowski, professore emerito del Politecnico di Torino e, dal 1990 al 2001, a capo del Comitato Internazionale per la Salvaguardia della Torre di Pisa.

"Esprimo profondo cordoglio per la scomparsa del professor Jamiolkowski - ha dichiarato il sindaco Conti - a cui la nostra città è molto legata per la magistrale e delicata opera professionale svolta per salvaguardare la Torre, simbolo della città e patrimonio mondiale Unesco. A partire anche dall’esempio del professore la nostra generazione di donne e uomini è chiamata a conservare quel che ci è stato tramandato, a valorizzarlo e consegnarlo alle future generazioni nel modo migliore possibile. Un compito che, ancora oggi, assolve bene la nostra Opera Primaziale ma che non può essere scisso dal ruolo della comunità in cui si trova, quella comunità pisana che secoli addietro ne ha determinato la costruzione affinché le glorie di quella civiltà venissero trasmesse alle future generazioni e perché fossero per sempre simbolo di pace e di speranza".

“Se ne va una grande persona - così scrive il consigliere comunale del Pd Marco Biondi - che univa scienza, umanità, rigore morale come pochi, con un carisma che gli ha consentito di presiedere e gestire un Comitato, quello per la salvaguardia della Torre di Pisa, formato da numerose personalità diverse scientificamente e umanamente. Pisa lo dovrebbe ricordare con un evento e una dedicazione importante e ad alto livello coinvolgendo, a mio parere, l’Opera, la Scuola Normale, il Sant’Anna e l’Università e, naturalmente, con la partecipazione di membri del Comitato che con lui hanno contribuito alla stabilizzazione della Torre".

"Per il prossimo Consiglio comunale mi faro promotore di richiedere un minuto di silenzio per la scomparsa del professor Michele Jamiolkowsk e presenterò una mozione per chiedere l’intitolazione di uno spazio pubblico, centrale nella struttura urbanistica di Pisa, alla sua memoria. Credo - conclude Biondi - sia il minimo per una persona che ha salvato e garantito lunga vita al bene principale della nostra città”.