Weekend, cosa fare a Pisa e provincia il 13 e 14 gennaio

Ecco qualche idea per vivere una giornata fuori porta o anche solo per trascorrere qualche ora alla scoperta di arte e cucina a Pisa nel primo fine settimana dopo il rientro dall festività natalizie. Non mancano gli eventi aperti alle famiglie e pensati per i bambini.

Mostra di street art con le opere di Kobra a Palazzo Blu

C'è ancora questo fine settimana per visitare la mostra di street art a Palazzo Blu con una sala interamente dedicata alle opere di Kobra, l'artista che ha recentemente stupito l'intera città con il murales nel pieno centro di Pisa dedicato a Galileo Galilei. La mostra è stata allestita nell'ambito del Festival della Strada e la decisione di prorogarla è solo di pochi giorni fa. Un'ultima, imperdibile occasione, sabato 13 e domenica 14 gennaio, per conoscere meglio la street art e i suoi esponenti.

La pioggia della scorso sabato ha solo rimandato la festa della Befana: sabato 13 gennaio dalle 15.00 si terrà infatti, in Piazza Caduti della Libertà a Cascina, 'Pompieropoli', l'attesissimo pomeriggio per tutti i bimbi che potranno cimentarsi in piccole imprese e ricevere il diploma di pompiere per un giorno. E anche se la Befana è dovuta volare via, portando con sè tutte le feste, ha lasciato i suoi doni ai volontari della Pro Loco di Cascina e dei Vigili del Fuoco, che li consegneranno ai bambini presenti. L'evento permetterà anche di raccogliere fondi da donare all'associazione Team Deri Sla.

Per sfruttare al meglio la bella giornata di sole prevista per sabato 13 una camminata è sempre un'ottima idea: Azimut Treks propone una escursione guidata a San Rossore, un luogo vicinissimo alla città ma ancora da esplorare per molti pisani. La lunga camminata permetterà di scoprire la varietà della natura del Parco e la sua storia che si intreccia a quella umana.

Una proposta diversa per cenare fuori casa è quella che offrirà il menù di sabato sera dal ristorante 'La Baracchina sull'Arno' in occasione della prima cena sociale del 2024 organizzata dalla Delegazione pisana dell'Accademia Italiana del peperoncino. Una cena a base di pietanze piccanti, a partire dagli antipasti.

Fiab Pisa organizza la prima biciclettata del 2024: l'appuntamento è per domenica 14 gennaio alle ore 9.15 in piazza XX settembre a Pisa per la partenza che porterà, seguendo la ciclovia dell'Arno, fino al Palazzo Pretorio di Pontedera dove è prevista la visita a ingresso gratuito della mostra 'Scart', un'esposizione di opere realizzate interamente con scarti industriali.

Domenica 14 gennaio, in doppia replica alle ore 16.00 e alle ore 18.00, La Città del Teatro di Cascina accoglie bambini e famiglie per lo spettacolo 'Cipì, il gioco del teatro' realizzato dalla compagnia Campsirago Residenza.

L'evento è partecipativo e renderà i bambini presenti protagonisti della storia portata in scena.

Domenica 14, dalle 10 di mattina, una camminata dalla via Francigena porterà a conoscere scorci e passaggi percorsi fin dal Medioevo da pellegrini, mercanti, pastori in transumanza e briganti inoltrandosi fin dentro i boschi.

