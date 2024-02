Weekend, cosa fare a Pisa e provincia il 3 e 4 febbraio

Carnevale, ma non solo: sono tanti gli appuntamenti del fine settimana con lo svago, il divertimento, la cultura e c'è spazio anche per gli sportivi. Che sia una festa o una mostra, un'escursione o una serata a teatro, le proposte per trascorrere il fine settimana a Pisa e provincia di certo non mancano.

Voglia di un Carnevale alternativo? A Castelnuovo Valdicecina c'è la prima edizione della 'Festa Country' dove sabato 3 febbraio, a partire dalle ore 18.00 presso la Pista del Piazzone, cappelli da cowboy, balli e musica country la faranno da padrone. Non mancherà il cibo, con un apericena a base di specialità di fritto e divertimento assicurato per grandi e piccoli con la Ross&Friends Country Music e l'esibizione dei The Borderless, western e country dance e scuola di ballo country per imparare i passi dei cowboy. Per i primi 100 partecipanti ci sarà anche un simpaticissimo cappello da cowboy in omaggio. L'ingresso alla festa è a offerta libera: l'intero ricavato dell'iniziativa verrà devoluto all'associazione Odv Milano 25 di Zia Caterina, la tassista che accompagna i bambini in cura all'ospedale pediatrico Meyer alle terapie insieme alle loro famiglie.

La stagione 2024 del Mercatino Antiqua sta per prendere il via, con un'ampia varietà di esposizioni e attività che renderanno le domeniche nel capoluogo termale un'esperienza indimenticabile. Domenica 4 febbraio il mercatino accoglierà esperti operatori dell'antiquariato, del collezionismo, dell'hobbismo e del riciclo. Inoltre, l'evento si distinguerà per la presenza di artisti e artigiani, offrendo un'incredibile esposizione di opere d'arte e manufatti artigianali. Via XX Settembre, Largo Shelley, Via Italia e Viale Boboli ospiteranno gli espositori rinnovando la tradizione di questo evento, che ormai si celebra da oltre un decennio. I mercatini si terranno una volta al mese con la sola eccezione del mese di agosto. Le date da segnare sul calendario: 5 marzo, 2 aprile, 7 maggio, 4 giugno, 2 luglio, 3 settembre, 1 ottobre, 5 novembre e 3 dicembre.

Una sola interprete sul palco per una varietà di personaggi che si incontreranno creando uno spettacolo di commedia dissacrante e divertente. Tutto comincia con il licenziamento di un'operaia prossima al parto: la sua disperazione la porterà a un'azione improvvisa durante una notte in cui incontrerà la responsabile del suo licenziamento, una poliziotta di provincia, un transessuale sarcastico e una donna delle pulizie fissata con le canzonette. E se il bambino decidesse di venire al mondo nel bel mezzo della situazione? La talentuosa Gaia Nanni sarà la protagonista dello spettacolo teatrale 'Gli ultimi saranno gli ultimi' di Massimiliano Bruno, con musica dal vivo di Gabriele Doria e regia di Gianfranco Pedullà. Appuntamento al Teatro Comunale di Fauglia sabato 3 febbraio alle ore 21.15.

Sabato sera il versatile palco dell'ex cinema di Vicolo del Tidi accoglierà il live del cantautore torinese Alberto Bianco, in arte solo Bianco. Sulle scene musicali nazionali dal 2011 con la pubblicazione dell'album 'Nostalgina', attira l'attenzione della critica e apre concerti per artisti di spicco. Nel 2012 pubblica 'Storia del futuro', dedicato all'amore, coinvolgendo sedici musicisti e ottenendo remix da noti artisti. Nel 2013, durante il tour con Max Gazzè, si innamora della scena cantautorale romana, collaborando con artisti come Velvet e Niccolò Fabi. Dopo un periodo a Roma, contribuisce al successo di Levante come produttore e pubblica 'Guardare per Aria' nel 2014, un album sognante sulla felicità. La sua carriera continua con tour internazionali e collaborazioni di successo nel panorama musicale italiano. Sabato 3 febbraio, dalle ore 21.30, Bianco farà ascoltare al pubblico del Lumière la sua ultima fatica discografica, 'Certo che sto bene'.

Nuova gita per i soci FIAB, sempre aperti ad accogliere nuovi appassionati della bicicletta. Nella giornata di domenica 4 febbraio la destinazione sarà Lucca, per incontrare altri membri delle Fiab toscane, coprendo un percorso di circa 25 km. La partenza è fissata per le 9.15 a Pisa da piazza dell’Arcivescovado, con una breve sosta alle 10.30 a Ripafratta per un caffè. L'arrivo a Lucca è previsto per le 12.30, seguito da una pausa pranzo nei dintorni di piazza Santa Maria e un giro sulle mura con destinazione il baluardo Santa Maria. Il rientro a Pisa è programmato per le 15.00. Il percorso di andata e ritorno, di circa 50 km, attraversa strade asfaltate e sterrati compatti lungo la ciclopista Puccini, affiancando il fiume Serchio. I partecipanti hanno la possibilità di utilizzare il treno Pisa-Lucca per parte del percorso, verificando la disponibilità del trasporto bici su Trenitalia o contattando gli organizzatori. Per il pranzo, si può optare tra portare cibo da casa o usufruire dei vari punti ristoro nella zona di piazza Santa Maria.

Il teatro contemporaneo di livello torna a calcare le scene del Teatro Nuovo di Pisa sabato 3 febbraio in doppia replica alle 18.00 e alle 21.00 con 'Pitecus' di Antonio Rezza e Flavia Mastrella, celebri e pluripremiati, in uno spettacolo che esplora il rapporto tra l'uomo e le sue perversioni, mettendo in scena laureati disillusi, giovani alla ricerca di successo, e anziani in cerca di identità. Il palco si animerà di personaggi brutti fisicamente e interiormente, immergendosi in un microcosmo disordinato e caricaturale. Rezza e Mastrella, insigniti del Leone d'Oro alla carriera, offrono una rappresentazione ineguagliabile nel teatro contemporaneo, esplorando tematiche di superficialità, vuoto e alienazione umana.

C'è tutto il fine settimana per visitare la La XXIV° edizione di 'Oscillazioni Contemporanee', inaugurata lo scorso 27 gennaio presso il GAMeC CentroArteModerna di Pisa. Organizzata da Massimiliano Sbrana, la mostra offre una visione delle correnti artistiche emergenti, concentrandosi sulla 'ricerca' come elemento stimolante. Gli artisti partecipanti includono Bruno Beccaro, appassionato di natura e varie tecniche pittoriche; Siberiana Di Cocco, medico e ceramista esperta nelle tecniche imprunetine; Maria Agata Santi, pittrice autodidatta con un cromatismo surrealista; e Vyacheslav Shmagin, artista consapevole delle sue radici, con un linguaggio che fonde tradizioni pittoriche popolari e arte moderna. La mostra si propone di riflettere le tendenze artistiche attuali, valorizzando la libertà espressiva e la sperimentazione dei linguaggi, offrendo un momento di novità nel panorama artistico italiano.

