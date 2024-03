Weekend, cosa fare a Pisa e provincia il 9 e 10 marzo

Le previsioni meteo per il fine settimana in arrivo mostrano uno scenario atmosferico instabile sia sabato che domenica. Ma anche in questo caso non mancheranno le attività da svolgere a Pisa e in provincia per visitare luoghi o fare esperienze di arte, teatro e musica. Anche il cibo locale sarà protagonista, con una golosa degustazione di miele biologico.

Un omaggio al grande cantautore italiano che avrebbe compiuto gli anni il 4 marzo presso l'ex cinema Lumière di Pisa, dove la serata di sabato 9 marzo sarà tutta dedicata a Lucio Dalla. Una serata carica di emozioni e melodie con Tommaso Novi, Giulia Pratelli, Luca Guidi e Giorgio Mannucci si esibiranno sul palco, ciascuno con il proprio stile unico, per rendere omaggio a Dalla nelle sue molteplici sfaccettature. Successi intramontabili come 'Come è Profondo il Mare', 'Anna e Marco', 'Futura' e 'Cara' saranno rivisitati, insieme a gemme meno conosciute ma altrettanto preziose.

San Rossore è un luogo unico, dove storia umana e natura si fondono, creando una straordinaria combinazione. Attraversando il parco, l'escursione porterà a esplorare aree normalmente chiuse al pubblico e si potranno avvistare animali selvatici come daini, cinghiali e volpi. Il percorso culmina in uno degli scorci più suggestivi della costa pisana, offrendo uno sguardo esclusivo sulla bellezza della Toscana.

Visitabile fino a mercoledì 13 marzo la mostra 'LES FEMMES / La Figura Femminile nell’Arte' presso il GAMeC CentroArteModerna di Pisa, che offre un percorso della figura femminile nell'arte, con particolare attenzione alla contemporaneità. Attraverso rappresentazioni dalla preistoria fino ai giorni nostri, si esplora il ruolo simbolico della donna e la sua evoluzione nelle arti figurative. Dalla divinità paleolitica alla figura archetipica, l'iconografia femminile riflette le credenze culturali e gli ideali estetici di ogni epoca, offrendo uno sguardo affascinante sulla storia umana e artistica. L'ingresso è libero.

Uno spettacolo che parla di donne, spesso considerate regine del 'focolare' ma suddite sottomesse al di fuori di esso, e che sono ancora oggetto di discriminazione nel mondo politico. Questa realtà sarà al centro di 'Stai buona!', uno spettacolo che andrà in scena sabato 9 marzo al circolo Arci Botteghino di La Rotta. Liberamente ispirato al libro di Filippo Maria Battaglia 'Stai zitta e vai in cucina', lo spettacolo racconta gli insulti e i pregiudizi subiti dalle donne in politica, offrendo anche un viaggio nella storia familiare attraverso le generazioni. Con letture e canzoni, lo spettacolo sarà preceduto da un'apericena e sarà a ingresso libero.

L'azienda di Apicoltura Biologica Regina di Noce offre un'esperienza immersiva nel mondo delle api, con apiari situati a Noce Vicopisano, Villa e Monte Serra a Calci (PI). Stefano e Federica guideranno i visitatori attraverso la vita sociale e il lavoro delle api, illustrando il metodo biologico certificato di allevamento. Sarà poi possibile degustare una selezione dei loro mieli prodotti sul Monte Pisano e godersi una merenda con biscotti al miele e tisane locali.

Domenica 10 marzo al Teatro Nuovo di Pisa, lo spettacolo 'Quando venne buio' del Vimas Teatro offre un'interpretazione visionaria della battaglia delle Termopili. Diretto e scritto da Giovanni Arezzo, il giovane talento regala una rappresentazione incantevole e ritmata che coinvolge e emoziona lo spettatore. La storia si svolge nel 480 a.C. durante l'invasione persiana della Grecia e si concentra sulla difesa eroica di pochi contro un enorme esercito. Il protagonista, lo spartano Aristodemo, lascia la battaglia a causa di un problema alla vista, poco prima della disfatta greca.

Il Centro Polivalente San Zeno organizza una gita culturale a Volterra e al Teatro del Silenzio sabato 9 marzo con partenza da Pisa alle 9.00 e include una passeggiata mattutina per le strade di Volterra, città rinomata per la sua storia etrusca, romana e medievale. Dopo il pranzo, il viaggio continua con una visita al celebre Teatro del Silenzio di Lajatico, famoso per gli spettacoli di alto livello che ospita ogni anno tra le colline toscane.

Domenica 10 marzo il pomeriggio della Città del Teatro di Cascina si animerà con lo spettacolo 'Clown in Libertà' della compagnia Teatro Necessario, un teatro circo adatto ai bambini dai 3 anni e a tutta la famiglia. La storia segue tre clown che cercano di allestire uno spettacolo di giocoleria per divertire il pubblico, ma finiscono per causare dispetti tra di loro, creando situazioni comiche e spettacolari. La musica dal vivo accompagna e scandisce l'azione, rendendo lo spettacolo un continuo viaggio musicale. 'Clown in Libertà' è stato rappresentato in tutta Europa ed è un evergreen del teatro per ragazzi adatto a un pubblico di tutte le età.

