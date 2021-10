Cosa fare a Pisa e provincia nel weekend di Ognissanti Streghe e incantesimi, castelli infestati e tanto divertimento. Ma anche escursioni, teatro, buona musica, castagne e tartufi

Tremate tremate, il weekend di Hallowen è alla porte. I protagonisti della notte del 31 ottobre saranno infatti streghe e incantesimi, castelli infestati e tanto divertimento. Ma questo è anche un fine settimana lungo, con la festività di Ognissanti che cade lunedì 1° novembre. E tra escursioni, teatro, buona musica, castagne e tartufi c'è di che scegliere per trascorrere al meglio l'ultimo weekend di ottobre.

Prima di tutto, ecco qualche idea su cosa fare domenica 31 ottobre. Castelli infestati, cene con delitto, aperyParty a tema, visite guidate da far rizzare i capelli, agghiaccianti avventure, laboratori e tante attività nei musei della provincia per i più piccoli.

Streghe e castagne animeranno anche il borgo medievale di Rivalto nella giornata di domenica 31 ottobre. Caldarroste, frittelle, panini con salsiccia e un falò per scacciare via i brutti pensieri. In più al borgo de LaRipadoro trucco, magia e musica anni Settanta. Il tutto accompagnato da un menu speciale di Halloween.

Il lungo weekend di Ognissanti può essere anche un'occasione per immergersi nella storia e nelle bellezze architettoniche del territorio. Ecco in arrivo un altro splendido fine settimana autunnale nel Complesso della Rocca del Brunelleschi, la Torre e il Camminamento del Soccorso e la Torre dell'Orologio, aperti, oltreché sabato e domenica, anche lunedì 1° novembre in via straordinaria.

Incontri tematici, degustazioni, visite in Tartufaia, escursioni. Il tutto immerso nella cornice suggestiva di Piazza dei Priori a Volterra, dove non mancheranno visite guidate nei principali monumenti cittadini, ma anche sbandieratori e musici. Da sabato 30 ottobre a lunedì 1 novembre continua infatti 'Volterragusto'. E quale luogo migliore per passare il weekend di Halloween se non la città dove streghe e vampiri (basti pensare a New Moon, sequel della fortunata serie vampiresca di Twilight) sono di casa?

I vicoli e le strade medievali di Volterra sono i protagonisti di una visita guidata in programma per domenica 31 ottobre. Con la possibilità di visitare un'antica bottega di alabastro, la pietra tipica della città: un artigiano coi 'vecchi ferri del mestiere' forgerà la pietra grezza che, mano a mano, prenderà un'altra forma. Un'occasione, tra aneddoti, curiosità e reperti archeologici, di conoscere l'antica città etrusca.

Siete pronti a fare un viaggio nel tempo, indietro fino al periodo della Belle Époque tra vaporetti sul fiume, architettura liberty, ampie spiagge e i tipici chalet di legno ormai consumati dalla lenta azione del mare e del vento? A fare da macchina del tempo, domenica 31 ottobre, è la visita guidata di RiscopriAmo Pisa dedicata a 'Marina di Pisa...sui passi di D’Annunzio'. Sullo sfondo di una natura selvaggia, si 'incontreranno' poeti, scrittori e artisti che hanno caratterizzato la storia di Marina di Pisa a cavallo tra ‘800 e ‘900.

Per chi invece preferisce godersi della buona musica, domenica 31 ottobre al Triangolo Verde di Legoli (Peccioli) il Maestro Fabio Frizzi sarà in concerto portando sul palcoscenico 'Frizzi 2 Fulci', con la partecipazione dell’Accademia Musicale Alta Valdera. Un evento dedicato a Lucio Fulci, maestro dell’horror all’italiana, con cui Fabio Frizzi ha collaborato a partire dalla metà degli anni ’Settanta e per cui ha realizzato le colonne sonore di dieci film a cavallo di tre lustri.

A grande richiesta per i bambini di tutte le età arriva al Teatro di Bo' di Santa Maria a Monte lo spettacolo cult della Compagnia Ribolle per due appuntamenti di festa e di magia, sabato 30 e domenica 31 ottobre. A far sognare grandi e piccini sarà infatti 'Il circo delle bolle di sapone in su', uno spettacolo di danza e circo, energetico, vivace, frenetico e colorato, dove migliaia di bolle renderanno l'atmosfera incantata in un vortice di corografie, giochi e dinamiche che coinvolgono il pubblico.

Halloween da favola al Teatro Nuovo-Binario Vivo. Domenica 31 ottobre si celebra la ricorrenza di origine celtica con lo spettacolo per famiglie 'Servizio Favole' della Compagnia Tedacà, tratto dalle favole di Gianni Rodari (adatto ai bambini tra i 3 e gli 8 anni). Uno spettacolo incentrato su una visione positiva dell’errore. D'altronde ci sarà un motivo se si dice che sbagliando s’impara.

