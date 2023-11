Weekend, cosa fare a Pisa e provincia il 18 e 19 novembre Tutti gli appuntamenti da non perdere tra manifestazioni gastronomiche, spettacoli teatrali, concerti, sagre ed escursioni

Un weekend ricco di appuntamenti, quello ormai alle porte. Vediamo gli eventi da non perdere tra Pisa e provincia nelle giornate di sabato 18 e domenica 19 novembre tra manifestazioni gastronomiche, spettacoli teatrali, concerti, sagre ed escursioni.

Da venerdì 17 a domenica 19 novembre appuntamento alle Logge dei Banchi con ChocoPisa, il festival dedicato al cioccolato. Tre giorni in cui poter degustare, acquistare e scoprire il cioccolato artigianale in tutte le sue forme e gusti in un viaggio sensoriale tra tradizione ed innovazione.

Sabato 18 e domenica 19 novembre, dalle 10 alle 20 alla Stazione Leopolda, torna 'Pisa Vintage', evento arrivato alla 21esima edizione. La manifestazione è un appuntamento imperdibile per gli appassionati del settore: presenti, infatti, 40 espositori qualificati da tutta Italia con abbigliamento, accessori, oggettistica, vinili e molto altro presenti non solo nel salone al chiuso ma anche nel piazzale esterno della Leopolda.

Un sedicente giornalista intervista un ex premio Nobel della letteratura. Un unico atto che presto si trasforma in una specie di seduta psicanalitica e poi in un thriller psicologico pieno di colpi di scena. Questa è 'L'intervista' di Eric Berker, per la regia Roberto Birindelli, in scena sabato 18 novembre alle 21.15 al Teatro Nuovo di Pisa. Il ricavato della serata sarà devoluto all'associazione pisana di promozione sociale Amici della Strada (www.amicidellastrada.org) che, da circa vent'anni, si occupa delle persone senza dimora della città di Pisa all'interno del progetto Homeless.

Domenica 19 novembre, alle 20.30 allo Spazio Mumu, appuntamento con il concerto di Miss Cekka Lou e Professor Pee Wee. L'appuntamento inaugura la collaborazione tra Mumu e Villa Lazzarino di Valeria Taddei.

Domenica 19 novembre Fiab Pisa organizza una pedalata nella campagna pisana fino a raggiungere la Certosa di Calci. Insieme alla guida i partecipanti visiteranno gli ambienti di vita e di preghiera dei monaci. Il pranzo, al sacco, è dopo la visita alla Certosa.

Sabato 18 e domenica 19 novembre (e poi nuovamente il 25 e 26 novembre) appuntamento a San Miniato con la 52esima edizione della Mostra Mercato del Tartufo Bianco. Le vie del centro si trasformeranno in un laboratorio del gusto a cielo aperto, dove chef di fama uniranno prodotti biologici a chilometro zero con le migliori ricette della tradizione per nuove esperienze culinarie.

Dal 17 al 19 novembre nuovo appuntamento con la 51esima edizione della Sagra del Cinghiale di Riparbella. I tavoli saranno allestiti, come sempre, nella tensostruttura riscaldata di Largo Carlo Alberto dalla Chiesa. Le storiche cuoche Ottorina (76 anni), Anna (88) e Ubaldina (quasi 90) faranno ingresso in cucina a partire da mercoledì per iniziare a tagliare e lavorare la gran quantità di cinghiale che verrà servito.

Domenica 19 novembre alle 17 alla Città del Teatro di Cascina, per la rassegna 'Domenica a teatro', la compagnia Illoco Teatro presenta 'Lumen. Tra scienza e sogno'. Uno spettacolo in cui la scienza incontra la danza e l'immagine poetica raccontando la vita di una delle scienziate più importanti del Novecento: Marie Curie.

