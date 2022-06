Weekend del Gioco del Ponte: cosa fare a Pisa e provincia Concerti, escursioni, giornate di shopping e tanto altro ancora nelle giornate di sabato 25 e domenica 26 giugno

Ovviamente questo fine settimana l'Evento con la E maiuscola è uno solo: il tradizionale Gioco del Ponte a Pisa. La parte nord della città (Tramontana) torna infatti a sfidare quella a Sud (Mezzogiorno) sul Ponte di Mezzo, dopo il fastoso corteo storico per le vie della città. In ogni caso in agenda ci sono anche escursioni, concerti, birre da scoprire, vestiti vintage e tanto altro ancora.

A Perignano (Casciana Terme Lari) questo fine settimana è tempo di notte bianca. Tra gli eventi in programma, sabato 25 giugno, c'è il concerto gratuito di 'Rosso & Nero', la tribute band di Fiorella Mannoia. Un modo per ripercorrere (e cantare) tutti i grandi successi di una tra le cantautrici italiane più apprezzate dal pubblico. Solista dello spettacolo è Ilaria Belli, cantante e attrice già conosciuta per le sue numerose apparizioni televisive e su eventi musicali.

Vintage Kilo Sale Italy arriva a Pisa per due giorni di mercato speciale alle Officine Garibaldi (sabato 25 e domenica 26 giugno). Un viaggio a ritroso nel tempo per ripercorrere le fantastiche atmosfere degli anni 70/’80/90, alla scoperta di un’epoca ormai passata, ma mai come oggi così 'di moda'. Oltre 5000 capi di abbigliamento vintage in 20 categorie diverse, dai brand classici e sportivi famosi a tanta jeanseria anche dei marchi più conosciuti. Insomma, una giornata di shopping all'insegna del riuso e della sostenibilità.

Il bosco di notte è un luogo magico, soprattutto d'estate, quando dopo il calar del sole le cicale interrompono la propria performance canora, per cedere il palco a grilli, anfibi e rapaci notturni. Sotto gli arbusti si accendono a migliaia i tenui bagliori intermittenti delle lucciole. Uno spettacolo unico, un vero e proprio tappeto luminoso. Tutto da ammirare nel bosco di Coltano, con una camminata al chiaro di luna sabato 25 giugno.

Un fine settimana a tutta birra quello in programma a Casciana Terme. Tantissimi stand dedicati alla bevanda al malto per trovare, testare e gustare la propria birra preferita. Non mancherà nemmeno un'area food e tanta musica, sia dal vivo sia DJ set. L'appuntamento è da sabato 25 a domenica 26 giugno, sia a pranzo sia a cena, con la 'Festa della birra'.

Sabato 25 giugno al Parco delle Fonderie di Calci si tiene il secondo e ultimo evento dell’iniziativa 'Diversamente insieme: spazi di inclusione - post e arte per tutti', rivolta a bambini/e e ragazzi/e con uno sguardo particolare alle persone con bisogni speciali. Ospite d’eccezione è Daniele Cassioli, atleta paralimpico cieco dalla nascita, pluricampione mondiale, europeo ed italiano di sci nautico. A seguire prenderanno vita i laboratori che vedranno protagonisti bambini/e e ragazzi/e dai 4 ai 14 anni. Per finire poi con un buon aperitivo.

Ancora un'escursione per questo fine settimana, domenica 26 giugno. Stavolta si va alla scoperta dello storico Fosso del Mulino, da Ripafratta a Rigoli. Un modo per godersi la natura e per conoscere, insieme ai volontari di Salviamo La Rocca, le tante 'storie del Fosso'. Al ritorno si percorreranno invece le sponde del canale Ozzeri, scoprendo un ambiente naturale inaspettato e ancora poco conosciuto. E a conclusione dell’iniziativa un buon aperitivo.

Continuano alla Fattoria San Vito di Calci le degustazione con passeggiata in vigna, a pochi passi dalla Certosa monumentale. Sabato 25 giugno ci si può immergere tra i tralci d'uva accompagnati da Matteo (il vignaiolo), che racconta la nascita del suo vino, dalla gemma al bicchiere. Dopo la visita, comodamente seduti nel giardino davanti alla cantina, i partecipanti possono degustare i vini (bianchi, orange e rossi) accompagnati da bruschette, formaggi locali bio e tapas vegetariane.

