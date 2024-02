Ponsacco, da settembre potenziata l'offerta di inglese e discipline Stem

Novità tra i banchi nelle scuole di Ponsacco. A partire da settembre l’offerta formativa sarà ampliata con più ore dedicate allo studio della lingua inglese e alle discipline Stem (acronimo di Science, Technology, Engineering e Mathematics). Una rivoluzione che coinvolgerà le scuole dell’infanzia, le primarie e le scuole medie.

"Abbiamo ottenuto un importante finanziamento dai fondi Pnrr - ha spiegato la dirigente scolastica Floriana Battaglia - che ci ha permesso di incrementare l’offerta formativa. I ragazzi e le ragazze avranno la possibilità di potenziare lo studio dell’inglese e delle discipline Stem".

Nello specifico gli alunni potranno prendere le certificazioni di lingua gratuitamente e frequentare corsi di potenziamento di inglese a scuola in orario extrascolastico. Alle 'Fucini' è previsto per le prime classi un terzo pomeriggio per lo svolgimento dell'attività di laboratorio opzionale dell'area espressiva e della lingua inglese. Mentre per le scuole dell’infanzia sono previste attività di laboratorio di inglese.

Per tutti gli alunni dell'istituto inoltre sono previste attività di potenziamento nelle discipline Stem.



L’altra novità riguarderà le scuole medie. "Per quanto riguarda la scuola secondaria ­- continua - attiveremo su richiesta di almeno 18 iscritti la Curvatura Sportiva, che prevede due ore di motoria aggiuntive in orario extrascolastico. I ragazzi potranno sperimentare così vari sport in modo gratuito all’interno della palestra della scuola. Un’attività che va ad aggiungersi al già presente indirizzo musicale, fiore all’occhiello del nostro istituto".

"Grazie alla scuola, agli insegnanti e alla dirigente per questo potenziamento - commenta l’assessora all’Istruzione Stefania Macchi - alla base di questi cambiamenti c’è la volontà di offrire stimoli positivi ai ragazzi insieme alla possibilità concreta di aumentare la loro preparazione nelle materie scientifiche e la loro conoscenza dell’inglese. Crediamo fortemente che questo debba essere l’obiettivo della pubblica istruzione e siamo orgogliosi della bella offerta formativa che può vantare Ponsacco".

Le iscrizioni si chiudono il 10 febbraio, i docenti sono sempre disponibili ad accogliere le famiglie che non hanno avuto modo di visitare le scuole durante gli open day organizzati nelle scorse settimane.