Riapre la Scuola di Musica 'Bonamici': offerta formativa dai neonati agli adulti

Dopo mesi di chiusura a causa dell’emergenza Covid, la musica della 'Bonamici' torna a risuonare. Come il 'la' dato dal primo violino per accordare l’orchestra crea quell’atmosfera magica e di attesa all’inizio del concerto, tutto è pronto alla Bonamici per accogliere gli allievi di tutte le età che da sempre animano questa realtà, principale punto di riferimento per l’apprendimento della musica a Pisa.

Le lezioni riprenderanno nella sede ristrutturata dei Passi, in piazzale Cuoco, dopo i lavori realizzati dal Comune di Pisa. L’offerta formativa anche quest’anno si presenta molto ricca e variegata, spaziando dalla musica colta al jazz, al pop, alla musica etnica, attraverso corsi professionali e non professionali di ogni strumento musicale e livello, oltre a corsi con metodo Suzuki. La scuola è convenzionata con il Conservatorio Mascagni di Livorno e, su richiesta, prepara gli allievi all’accesso ai corsi di laurea di primo e secondo livello di tutti gli istituti superiori di studi musicali italiani.

"Un’equipe di 40 insegnanti – afferma la direttrice Angelica Ditaranto – metterà a disposizione la propria professionalità per accogliere allievi di tutte le età, attraverso lezioni individuali, lezioni collettive, nonché gruppi di musica d’insieme per favorire la condivisione della pratica musicale e incrementare le capacità di ascolto reciproco". La scuola Bonamici offre anche corsi di Propedeutica per bambini, divisi per fascia d’età, a partire dalla fascia 0-3 anni, con un percorso musicale per mamme e bambini che verte principalmente sull’ascolto, la pratica del far musica insieme e la condivisione. A seguire i corsi di propedeutica per bambini di 3-4 anni e di 5-6 anni.

Grazie alla stretta collaborazione con gli istituti comprensivi statali, da quest’anno sarà attivo anche un Corso di preparazione al test di ammissione della scuola secondaria di primo grado a indirizzo musicale. Da segnalare inoltre il Dipartimento di Musicoterapia che accoglie bambini e ragazzi con bisogni educativi speciali e/o certificati ai sensi della Lg. 104, attraverso lezioni singole o di gruppo tenute da docenti altamente specializzati. Completano l’offerta il noto Coro di Voci Bianche 'Bonamici' per i bambini dai 6 anni in su e un coro di adulti con attività concertistica distribuita durante l’intero anno scolastico.

Le iscrizioni sono aperte e si svolgono presso la sede (Via V. Cuoco, 3 - Pisa, quartiere I Passi) con orario di Segreteria 16:00-19:30 dal lunedì al venerdì. Per informazioni: www.scuolabonamici.it o telefonare ai recapiti 3480414547 - 3294119293.