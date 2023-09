Volterra, al via l'anno educativo: nidi pronti ad accogliere i bambini

Giovedì 7 settembre ha inizio l’anno educativo a Volterra. Sono aperti, infatti, il nido 'La Mongolfiera' e lo Spazio Gioco Educativo 'GiocaMondo' che accompagneranno le bambine e i bambini in un percorso di crescita personale e di autonomia.

“L’ingresso ai servizi educativi - dichiarano Giacomo Santi, sindaco del Comune di Volterra, e Viola Luti, assessore all’Istruzione - è un momento significativo nella vita dei più piccoli che segna una fase di interazione tra pari, di scoperte e di condivisione. Questa esperienza svolge un ruolo importante per la formazione e per lo sviluppo della socializzazione tra pari. Ringraziamo - concludono Santi e Luti - l’Ufficio Istruzione del Comune di Volterra e la responsabile del settore Rossella Trafeli, le educatrici e le ausiliarie dei nostri servizi per consentire, con la loro professionalità e competenza lo svolgimento delle attività. Auguriamo, infine, alle bambine e ai bambini e alle loro famiglie che questa esperienza sia un momento importante di crescita e di integrazione”.