Scuola secondaria I.C. Toniolo, presentazione dell'indirizzo musicale

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

Si è svolta alla presenza del Provveditore di Pisa Dott.ssa Lorenzini e dell'Assessore all'istruzione del Comune di Pisa Dott.ssa Munno la presentazione dell'indirizzo musicale che la scuola secondaria "G. Toniolo" ha ottenuto dall'Ufficio scolastico regionale a partire dal prossimo anno scolastico. Un riconoscimento di una realtà che ha inizio diversi anni fa, quando al Toniolo si potenzia l'offerta musicale per bambini e ragazzi delle scuole primarie e secondarie dell'Istituto, si organizzano corsi pomeridiani per lo studio di numerosi strumenti musicali, si realizzano concerti di Natale e fine anno che coinvolgono centinaia di studenti. Una candidatura al musicale reiterata anno dopo anno, tra la speranza di ottenere l'autorizzazione ministeriale, e quindi l'organico di docenti necessario, e l'intraprendenza di voler comunque offrire un percorso musicale di qualità ai ragazzi: cosa che si è tradotta , negli ultimi tre anni, nell'attuazione di un percorso musicale realizzato con alcune risorse interne a cui si è aggiunto il determinante contributo economico delle famiglie. Frutto di questo embrionale indirizzo musicale è l'orchestra scolastica che in questo periodo è impegnata nella rassegna musicale cittadina (Teatro Verdi di Pisa, 11 maggio) e regionale (Teatro Castelnuovo, 18 maggio) e che si è esibita in una breve performance anche in occasione della presentazione di mercoledì 10 maggio. Dal prossimo anno, dunque, il percorso a indirizzo musicale sarà quello ordinamentale, con organico docenti interamente reso disponibile dal Ministero (quindi totalmente gratuito per le famiglie), con valutazione che si integra nella valutazione globale degli alunni; i ragazzi della classe prima del percorso a indirizzo musicale potranno studiare uno dei quattro strumenti in organico (pianoforte, clarinetto, violino e violoncello, strumento, quest'ultimo, che non risulta nell'organico delle altre scuole pisane a indirizzo musicale) oltre a sperimentare la musica d'insieme, in un orario settimanale arricchito di tre unità orarie. Un incoraggiamento a fare sempre meglio per la conoscenza, l'approfondimento e la diffusione della cultura e della pratica musicale, nella convinzione che musica, creatività. arte, possano arricchire i nostri giovani e potenziare le loro competenze curricolari e personali.