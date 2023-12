Scuola, torna la 'Settimana del Vincenzo Galilei'

Si apre lunedì 11 dicembre la quarta edizione della 'Settimana del Vincenzo Galilei'. Nei pomeriggi di tutta la settimana e il sabato mattina, le scuole dell’Istituto Comprensivo Vincenzo Galilei si aprono alla cittadinanza con eventi e laboratori per i bambini. Il denso programma è legato dalla frase 'I have a Dream'. Un filo rosso quello del sogno e della visione del futuro che si apre con il sogno di un’Europa unita e libera nato durante gli ultimi anni della Seconda guerra mondiale, per toccare le nuove frontiere della tecnologia con l’Intelligenza Artificiale e dall’altra parte la costruzione 850 anni fa del Campanile di Pisa.



Il cuore della settimana sarà dedicato a Martin Luther King che ha ispirato l’iniziativa, per poi passare alla musica di Mario Castelnuovo Tedesco che dovette costruire nuovi sogni lontano dalla sua patria, per concludersi, preceduto dalle note del Clavicembalo, con il seminario su don Lorenzo Milani. Tutti gli eventi saranno ospitati da una delle scuole primarie dell’Istituto e dalla scuola secondaria, in parallelo anche le scuole dell’infanzia proporranno brevi laboratori per i bambini che frequentano i nidi e le loro famiglie.

“Una bella iniziativa culturale e divulgativa con la quale l’Istituto Vincenzo Galilei si apre alla città e al quartiere - dichiara l’assessore alla Scuola e ai servizi educativi del Comune di Pisa, Riccardo Buscemi - tra i temi affrontati ci saranno argomenti come gli 850 anni della Torre di Pisa, Martin Martin Luther King e il centenario della nascita di Don Milani, ma anche argomenti di attualità come le potenzialità e i pericoli dell’intelligenza artificiale”.

“Sentiamo oggi parlare di STEAM - ricorda la dirigente Rossana Condello - Vincenzo Galilei non fu solo il padre di Galileo, fu un musicista e compositore appassionato che, stimolato dai problemi posti dalla propria arte, seppe porsi come scienziato alla ricerca di soluzioni di tipo matematico e tecnico. L’istituto che dirigo vuole in questa settimana ricordarlo attraverso l’arte, la tecnologia, l’architettura e la storia".

Tutte le informazioni sono reperibili sul sito dell’istituto alla pagina: https://icvgalilei.edu.it/gov/ index.php/evento/settimana- del-vincenzo-galilei/