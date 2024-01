'Va' dove ti porta il bus': torna il progetto di Autolinee Toscane per le scuole

Dopo il successo dell’edizione 2023, con oltre 50 classi e centinaia di studenti, torna anche per il 2024 il progetto di Autolinee Toscane, organizzato assieme all’Ufficio Scolastico Regionale, 'Va’ dove ti porta il bus'.

Obiettivo generale del progetto è fornire gli strumenti di base per muoversi in autonomia nella città, sviluppare il senso di appartenenza al proprio territorio, favorire l'immagine del bus, non solo come mezzo di trasporto, ma anche come mezzo di incontro e socializzazione, sottolineare l’importanza del 'bene pubblico' per la collettività. In particolare, il progetto mira a rappresentare il viaggio in bus come un’occasione per conoscere la città, stimolare l’interesse verso il suo valore culturale, storico-artistico.

L’iniziativa torna e raddoppia. Infatti, se durante lo scorso anno scolastico erano stati coinvolti gli alunni dei comuni capoluoghi di Provincia, per l’edizione 2024 saranno coinvolti le bambine e i bambini delle classi V della scuola primaria e classi I-II-III delle scuole secondarie di primo grado, di tutti i comuni in cui 'at' svolge il servizio di trasporto pubblico locale urbano e quindi: Firenze, Arezzo, Grosseto, Livorno, Lucca, Massa, Carrara, Pisa, Pistoia, Prato, Siena, Colle Val d’Elsa, Poggibonsi, Follonica, Chianciano, Chiusi, Montepulciano, San Gimignano, Volterra, Cecina, Rosignano, Piombino, Pontedera, Viareggio, Portoferraio, Montecatini, Empoli, Pescia, Certaldo.

Articolazione degli incontri

Si prevedono complessivamente 6 ore a classe

1° Incontro in aula 2h

Presentazione del progetto ed obiettivi. I servizi di Autolinee toscane per la mia città e la mia scuola: mezzi a disposizione, fermate presenti, linee disponibili, luoghi di interesse storico e culturale visibili durante il percorso. L’attività verrà svolta utilizzando una videoproiezione coinvolgendo la classe attraverso giochi ed esercitazioni pratiche. Verrà scelta con l’operatore didattico una linea urbana vicina alla scuola che consenta di vedere durante il percorso luoghi, monumenti o edifici di interesse storico-artistico.

2° incontro uscita 2h

Verrà effettuato un tour in bus sulla linea scelta per documentare con le foto i luoghi, palazzi storici, piazze di interesse storico e sperimentare le corrette regole per muoversi in autonomia e nel rispetto degli altri con i mezzi pubblici. I bambini e le bambine saranno invitati a:

- documentare con una foto i luoghi di maggiore interesse storico

- realizzare una ricerca storica per elaborare una descrizione dell’edificio o luogo di culto di interesse che fa parte come tappa della linea urbana scelta

3° incontro in aula 2h

Durante l’ultimo appuntamento saranno corretti i testi elaborati dalle classi e saranno realizzati i disegni dei luoghi “incontrati” durante l’uscita, in un confronto collettivo sugli aspetti più importanti da valorizzare del proprio territorio. Il materiale sarà raccolto dagli operatori didattici e sarò utilizzato per la realizzazione delle mappe cartacee dei servizi urbani previsti per ogni città.

Periodo di svolgimento: febbraio-maggio 2024

Modalità di adesione al progetto

Le/gli insegnanti interessate a partecipare possono compilare ed inviare il modulo di adesione reperibile al seguente link: https://itinera.link/va-dove- ti-porta-il-bus entro il 31 gennaio 2024, al fine di organizzare le attività.

Referente del progetto è Riccardo Nannipieri, a cui è possibile scrivere per eventuali chiarimenti, al seguente indirizzo e-mail: riccardo.nannipieri@ratpdev. com