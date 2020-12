Consiglio comunale: in discussione la questione Toscana Aeroporti

Dopo la seduta del Consiglio comunale di giovedì scorso, 3 dicembre, tutta dedicata alla crisi dell’Aeroporto Galilei, e le tante polemiche che ne sono seguite, domani, giovedì 10 dicembre, dalle 14, nuova seduta dedicata alla discussione che porterà poi all'approvazione del Bilancio di Previsione del Comune di Pisa per il prossimo anno. Anche questa sessione del Consiglio comunale, come deciso dal presidente Alessandro Gennai, si terrà da remoto e sarà visibile a tutti i cittadini interessati tramite la diretta streaming dal sito internet del Comune di Pisa dalla pagina del Consiglio comunale. La sessione di domani sarà comunque aperta da due question time. Il primo della consigliera Maria Antonietta Scognamiglio (Pd) è sugli impegni a sostegno delle associazioni di volontariato. Il secondo è del consigliere Francesco Auletta (Diritti in Comune) ed è sulla rottura dei rapporti tra Comune di Pisa e Toscana Aeroporti.

I consiglieri comunali, sempre nella seduta di domani, saranno chiamati anche a dare il via libera al Piano economico finanziario del servizio di gestione de rifiuti urbani e al progetto turistico 'Cammino d’Etruria Pisa-Volterra'.

Poi sarà la volta delle interrogazioni, delle interpellanza e delle mozioni.

Tra le interrogazioni si ricorda quella del consigliere Francesco Auletta (Diritti in Comune) sulla piazza prospiciente la Mattonaia (gli risponderà il vicesindaco, Raffaella Bonsangue) e quella, presentata dal consigliere Marco Biondi (Pd), sulla lapide all'ingresso di Palazzo Cevoli e alla quale risponderà l’assessore ai Lavori pubblici Raffaele Latrofa. Per quanto riguarda le mozioni, saranno votate, tra le altre, quella del consigliere Gino Mannocci (Lega) sui lavori del Palazzo della Provincia e quella della consigliera Olivia Picchi (Pd) sul giovane studente Patrik Zaki, ancora detenuto in Egitto.

Le prossime sedute del Consiglio comunale si terranno martedì 15 dicembre, lunedì 21 dicembre, martedì 22 dicembre, mercoledì 23 dicembre, lunedì 28 dicembre e, infine, martedì 29 dicembre.