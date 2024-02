Violenza al corteo, Trapani (Pd): "Maggioranza sotto scacco del capogruppo Lega Ziello"

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI PISATODAY

Non si placa la polemica politica dopo le esternazioni, nell'immediato delle cariche della Polizia agli studenti nel corso della manifestazione pro Palestina di venerdì scorso, dell'onorevole Edoardo Ziello, capogruppo Lega in Consiglio comunale. Ad intervenire, con un attacco anche all'atteggiamento del sindaco Michele Conti, è il capogruppo Pd Matteo Trapani.

"La maggioranza poteva scegliere di salvare la libertà dei giovani pisani, di condividere quanto espresso dal Presidente della Repubblica e dai vari soggetti in città, invece ha scelto di salvare la poltrona a Ziello - sottolinea Trapani - come gruppo del Partito Democratico, insieme ai gruppi di coalizione, abbiamo chiesto subito che si portasse la vicinanza ai ragazzi e alla ragazze, che si condannasse quanto successo, che il Comune facesse la sua parte sia per l'assistenza di coloro che sono stati colpiti dalla violenza sia nella richiesta di chiarezza sull'accaduto, anche a partire dal coinvolgimento del Comune stesso, che si prendessero le distanze da quanto dichiarato dal Capogruppo Ziello".



"Tutto questo non è accaduto e la maggioranza ha coperto quella posizione andando addirittura a sconfessare il sindaco con una presa di posizione che non condanna quanto avvenuto e afferma solo tre ovvietà: che la magistratura faccia la sua parte, che si manifesta pacificamente e che il confronto politico non deve sfociare in violenza. Non solo tre ovvietà ma anche tre giustificazioni imposte dalla destra pisana per provare a spostare sempre più l'asse - prosegue Trapani - il sindaco non ha avuto la forza o la volontà di andare fino in fondo ascoltando i tanti (dalle istituzioni universitarie a quelle scolastiche, dalla Curva alle associazioni, dai genitori ai professori) che si sono espressi condannando senza se e senza ma. Si continua addirittura a citare un obbrobrio giuridico che non esiste nel nostro ordinamento quasi volendo giustificare i fatti con questo: l'autorizzazione della manifestazione che, come noto, non esiste nel nostro ordinamento".



"Il dato politico è che questa maggioranza rimane sotto scacco di Ziello, che addirittura in aula e fuori dall'aula attacca il sindaco che rimane in silenzio e lo difende con non poco imbarazzo, e delle imposizioni romane. L'immagine di ieri, riportata bene anche dalla stampa, è sempre di più un sindaco marionetta di Ziello che si fa dire tutto e non può reagire - conclude Trapani - questo è grave per la città. Dispiace vedere chi si è coperto di civismo tra i consiglieri comunali (almeno quelli presenti e non quelli che hanno preferito non esserci) utilizzare il loro impegno politico per fare i paladini delle posizioni leghiste e difende Ziello votando contro alla nostra richiesta di presa di distanze. Noi lo ribadiamo e lo ribadiremo: non servono posizioni ambigue ma serve non essere indifferenti e condannare quanto accaduto, ponendosi come attori per una ricomposizione in città e una necessaria ricerca delle responsabilità".