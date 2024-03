"Un parcheggio temporaneo per la bella stagione al Teatro di Calambrone"

Viabilità e parcheggi sono un tradizionale problema per il litorale pisano nella bella stagione. "Tutti sappiamo - Elena Del Rosso e Maurizio Nerini, consiglieri comunali Fdi e membri della Prima Commissione consiliare - cosa succede nei fine settimana e soprattutto nel periodo primaverile-estivo, quando si riscontrano intensi flussi di traffico e in particolar modo a Calambrone, dove oggettivamente scarseggiano i parcheggi". Ecco quindi che "l'idea di Pisamo per un parcheggio temporaneo nella zona del Teatro di Calambrone ci trova molto favorevoli".

"Purtroppo - scrivono in una nota - siamo ancora lontani dal poter ridurre l'uso dell'auto privata, magari ripristinando il servizio del vecchio e caro Trammino, o altre soluzioni non facilmente attuabili in tempi brevi, visto che l'estate è alle porte e dobbiamo garantire risposte concrete a chi vive il litorale. Quindi la delibera che a brevissimo andremo ad approvare va nella direzione di favorire la vivibilità dei luoghi dove spesso il parcheggio selvaggio è devastante e dove anche i mezzi di soccorso stentano a passare".

"Come previsto è un esperimento reversibile - preannunciano i consiglieri - legato allo spazio di un'estate intanto, che dà una risposta rapida alle esigenze riscontrate per un luogo. Ricordiamo nel passato, dopo l'utilizzo di ingenti fondi per il restauro e la manutenzione, le gestioni fallimentari degli spazi da parte delle giunte di centrosinistra con atti contraddittori sull'uso, tant'è che il Teatro non è mai decollato, e i bandi di gestione sono andati deserti sia per la mancanza di una struttura che agisse da punto di ristoro, sia per la mancanza di aree di sosta".

Nell'ottobre 2021 la Giunta Conti approvò una delibera prevedendo 190mila euro per il recupero della struttura, per poi affidarla a privati. Del caso tornò ad occuparsene la stessa commissione, due anni dopo. In quel periodo, ottobre 2023, fu Diritti in Comune a parlare di "risorse spese per un'opera incompleta". La vicenda ha radici lontane, fin dal 2012 si parla di lavori conclusi e di un'area mai valorizzata, con situazioni di degrado.

"Il risultato - concludono da Fratelli d'Italia - è che oggi la zona intorno al prezioso manufatto è tutt'altro che verde, ma è una landa brulla e assolata, lasciata nel degrado. Quale miglior occasione per rilanciarla di questa? Perché, anche stavolta, sembra che il problema sia dei soliti contrari a prescindere". La chiosa fa riferimento alla contrarietà all'ipotesi espressa dalla lista Diritti in Comune.