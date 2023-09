"Ci fa piacere che il consigliere regionale Diego Petrucci abbia a cuore gli interessi degli stabilimenti balneari del litorale pisano, ma sarebbe bene che i politici restassero politici, senza indossare i panni degli imprenditori, che non hanno alcun bisogno di queste inutili sollecitazioni". Il direttore di Confcommercio Provincia di Pisa Federico Pieragnoli replica in questo modo alle parole del consigliere regionale Diego Petrucci, espresse in un proprio post su facebook 'Stia tranquillo il consigliere regionale che in presenza di ricavi effettivi non c'è nessun imprenditore che decida di restare chiuso. Certo è difficile convincere un imprenditore a restare aperto quando non ci sono le minime coperture economiche, con l'effetto sicuro di perdere soldi di tasca propria e magari solo per accontentare questo o quel politico di turno. Credo che se ciascuno si limitasse a fare il proprio mestiere, senza dare lezioni e senza giudicare preventivamente, le cose andrebbero sicuramente meglio'.

"D'altra parte, che la stagione balneare si chiuda in coincidenza con la riapertura delle scuole è un dato consolidato da decenni, e considerando gli investimenti di cui è carente da decenni il nostro litorale, andare oltre il 30 settembre oggi è semplicemente utopia" aggiunge il direttore. Parole confermate dal presidente del Sib ConfcommercioPisa Fabrizio Fontani: "Siamo sorpresi da questa uscita, e ci stupisce che il consigliere regionale non sia al corrente che da tempi non sospetti chiediamo proprio alla regione Toscana di prolungare le vacanza estive, posticipando ad ottobre l'apertura delle scuole. Su questo Petrucci non dice niente e soprattutto non spiega in alcun modo che per prolungare la stagione oltre settembre è necessario che tutti facciano la propria parte: dalle scadenze delle varie ordinanze amministrative al sistema di raccolta dei rifiuti, dal potenziamento del trasporto pubblico, alla data di ripresa delle attività scolastiche e didattiche. Se è disposto a lavorare concretamente su questo, troverà in noi la massima disponibilità".

Conclude Fontani: "Quando Petrucci sostiene che i cittadini vengono addirittura privati di uno spazio pubblico, afferma l'esatto contrario di quello che è in realtà: ovvero che, proprio perché la spiaggia non è più occupata da ombrelloni e sdraio aumenta lo spazio a disposizione dei fruitori. E se riuscisse a parlare con il presidente del Consiglio Giorgia Meloni per risolvere una volta per tutte l'assurda vicenda della Bolkestein, come nelle reiterate promesse elettorali, gliene saremmo tutti infinitamente grati".