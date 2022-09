Il Cus Pisa Hockey al Trofeo Coni con la formazione Under 14

Il Cus Pisa Hockey sarà protagonista del Trofeo Coni, la più grande manifestazione sportiva Under 14 d'Italia, che torna dopo la pandemia dal 29 settembre al 2 ottobre. Sono oltre 3100 gli atleti nella fascia di età di 10-14 anni che, assieme a più di 800 tecnici e accompagnatori, arriveranno in Toscana che ospiterà la fase finale della manifestazione in rappresentanza di 23 delegazioni (compresi quelli delle comunità italiane di Canada e Svizzera) pronti a misurarsi in 41 discipline di 35 Federazioni Sportive Nazionali e 6 Discipline Sportive Associate.

Gli Atleti del Cus Pisa Hockey affronteranno la competizione con una squadra mista su prato e saranno ospiti al Village di Figline Valdarno, mentre disputeranno le loro gare nei campi in erba sintetica di Torrita Senese. "Sono molto soddisfatto che il Cus Pisa Hockey partecipi al trofeo Coni che finalmente è tornato dopo lo stop dovuto alla pandemia, è una delle più grandi manifestazioni sportive a livello Under 14. Sarà sicuramente una grande giornata di sport e ripartenza per gli oltre 4000 ragazzi provenienti da tutto lo stivale" afferma il presidente del Cus Pisa Stefano Pagliara.