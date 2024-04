Marco Conti e Myriam Grassi trionfano nella 9° Duathlon Sprint Silver Rank delle Città Medievali

Si è tenuto domenica 7 aprile a Pisa il 9° Duathlon Sprint delle Città Medievali, organizzato da Phisio Sport Lab ASD, a cui hanno partecipato 200 atleti provenienti in gran parte dalla Toscana, ma anche dal resto d'Italia. La gara, che era valida come Coppa Toscana, ha avuto inizio alle 13.45 da piazza dei Cavalieri da dove i partecipanti hanno iniziato la loro prima frazione di corsa di 5 km che, dopo aver percorso via Ulisse Dini e borgo Stretto, si è sviluppata sui lungarni ed infine, dopo aver percorso via Roma ed aver transitato sotto la Torre, è rientrata in piazza. Qui è iniziata la frazione di ciclismo che prevedeva 6 giri completi sui lungarni, per un totale di 20 km, al termine dei quali gli atleti sono nuovamente tornati correre per fare altri 2,5 km e completare la gara.

In questa terza frazione hanno effettuato ancora due passaggi in piazza del Duomo, molto apprezzati da tutti i partecipanti. La competizione è stata vinta da Marco Conti, un giovane atleta bresciano della Zerotrenta Triathlon che ha chiuso in 54' e 23", per le donne invece la prima classificata è stata Myriam Grassi del Team Star di Viareggio con un tempo di 59' 54". La gara era aperta al Paratriathlon ed hanno gareggiato alcuni atleti di punta della Nazionale tra cui, con il pettorale 100, Gianluca Cacciamano responsabile nazionale di tale disciplina.

Alla buona riuscita della manifestazione hanno contribuito in primo luogo la bella giornata di sole, che ha richiamato sui lungarni un bel pubblico che si è fatto sentire e che ha sostenuto con calore i concorrenti, in secondo luogo l'amministrazione comunale che ha permesso di sviluppare i percorsi nel centro cittadino nella massima sicurezza, grazie alla chiusura al traffico di alcune strade e alla presenza di agenti della Polizia Municipale. Un ringraziamento anche alla Croce Rossa che ha garantito l'assistenza sanitaria e un grazie ancora alle associazioni di volontariato che, con i loro tesserati, hanno presidiato i punti più delicati del percorso.

Come già in altre occasioni il circolo fotografico Il Gruppo di Campo, a cui va un particolare ringraziamento degli organizzatori, ha messo in campo i propri associati negli scorci più caratteristici del percorso per fotografare gli atleti nelle fasi di gara, con sullo sfondo i monumenti della città. Le foto sono dispobinili sulla pagina Facebook '1 Phisio Sport Lab Triathlon ASD' e sul profilo Instagram 'phisiosportlab.polisportiva'.

L'appuntamento per gli appassionati di questa disciplina che si vogliono cimentare anche in qualcosa di ancora più impegnativo è per il 5 maggio prossimo a Marina di Pisa dove sempre Phisio Sport Lab ha organizzato la 24° edizione del Triathlon Sprint Silver Rank. La gara prevede una prima frazione di nuoto in mare di 750 metri, una seconda frazione di ciclismo di 20 km ed una terza frazione di corsa di 5 km.