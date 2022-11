Mercoledì di Coppa: il San Miniato Basso vola ai quarti, Perignano eliminato. Pari Urbino-Geotermica

Quattro squadre pisane in campo nel mercoledì di Coppa tra Eccellenza e Promozione. Nella categoria "Regina" scendevano in campo per gli ottavi di finale San Miniato Basso e Fratres Perignano, rispettivamente contro Armando Picchi (in casa) e Fucecchio (in trasferta). In Promozione Urbino Taccola e Geotermica si affrontavano nella prima giornata dei triangolari validi per i quarti di finale.

Al "Pagni" il San Miniato Basso vince 4-2 in rimonta. Pronti-via e Bracci apre le danze con una zuccata su cross di Boghean al 6'. Immediato il pareggio degli ospiti (13'), con Fornaciari che insacca a centro area dopo un errore in fase di impostazione della retroguardia sanminiatese. La partita prosegue in equilibrio, con i padroni di casa che fanno la partita senza però rendersi mai pericolosi. Al 37′ il Picchi effettua il sorpasso, ancora con Fornaciari, stavolta messo a tu per tu con Lampignano da un retropassaggio errato. I primi 45′ si chiudono, dunque, con i labronici in vantaggio. Al rientro dell’intervallo mister Ticciati getta nella mischia Marabese e Ciravegna ed il primo si rende subito protagonista, siglando il 2-2 al 47′ su assist da destra di Bracci. In un San Miniato Basso ben più aggressivo rispetto al primo tempo, entra anche Chiaramonti ed il centravanti in pochi minuti chiude la pratica, siglando il tris con un gran gol da fuori (56′) e insaccando per il poker da rapace d’area (66′). Primi due gol in stagione per Chiaramonti, reduce dal rigore decisivo fallito nel match di domenica contro la Pro Livorno. La partita, sostanzialmente, termina qui. Il San Miniato Basso gestisce fino al triplice fischio e festeggia oltre al passaggio del turno la prima vittoria della gestione Ticciati. Il Picchi esce dalla Coppa con l’onore delle armi.

Nel match giocato in notturna, il Fratres Perignano cade 2-1 a Fucecchio, punito dal gol in extremis dei bianconeri guidati da Dell'Agnello. Ad aprire le marcature è il Fucecchio, con Silvano al 48'. I rossoblù pervengono al pareggio grazie al colpo di tacco di Chiodi al 67', ma vengono eliminati dalla competizione a seguito del gol all'89' del neoentrato Zefi, il quale ribadisce in rete la respinta di Menicagli sul rigore battuto da Ceceri. Perignano in inferiorità numerica per buona parte del secondo tempo.

Pareggio a reti bianche (0-0) tra Urbino Taccola e Geotermica ad Uliveto Terme. Le due squadre, tra le assolute protagoniste in questo primo scorcio di campionato, non sono riuscite a superarsi e si dividono dunque la posta in palio. Seconda gara del triangolare mercoledì 7 dicembre Atletico Maremma-Urbino Taccola.