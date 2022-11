Tuttocuoio, scelta a sorpresa: Tavano dice addio al calcio giocato e diventa il nuovo tecnico

Clamoroso a Ponte a Egola: il successore di Fabrizio Tazzioli (esonerato nella giornata di ieri) alla guida tecnica del Tuttocuoio è Francesco Tavano. L'ex bomber dell'Empoli, giunto in neroverde da calciatore l'estate scorsa e autore di tre gol nella stagione corrente, lascia dunque il calcio giocato all'età di 43 anni dopo una carriera caratterizzata da oltre 250 reti dall'Eccellenza alla Serie A. Mister Tavano debutterà sulla panchina del Tuttocuoio domenica prossima nello scontro diretto per la bassa classifica contro l'Armando Picchi, in programma al Leporaia.