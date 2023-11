Ripresa degli allenamenti per il Pisa senza sette nazionali

Un giorno di riposo extra per il Pisa Sporting Club che dopo la vittoriosa trasferta di Bolzano avrà così modo di ricaricare le pile nell’ultima settimana dell’anno senza impegni ufficiali. L’ultima finestra dedicata al calcio internazionale, che vedrà impegnati ben sette calciatori nerazzurri, ha fatto dunque slittare la ripresa degli allenamenti a martedì 14 novembre.

Questo pomeriggio la squadra si radunerà al Centro Sportivo 'Cetilar' di San Piero a Grado dove poi si svilupperà tutto il resto della settimana di preparazione; allenamenti sempre al mattino nelle giornate di mercoledì, giovedì, venerdì e sabato. Domenica breve stop prima di iniziare, lunedì pomeriggio, la preparazione in vista del match contro il Brescia in programma all’Arena sabato 25 novembre (ore 16.15).

Marius Marin (Romania), Adam, Nagy (Ungheria) e Jan Mlakar (Slovenia) si giocheranno in queste due settimane le possibilità di staccare il pass per la prossima edizione dei campionati Europei; situazione più complicata per Hjortur Hermannsson (Islanda) che comunque si troverà ad affrontare una affascinante sfida con il Portogallo. Sono arrivate poi le prestigiose convocazioni nelle nazionali Under 21 per Tommaso Barbieri (Italia) e Tomas Esteves (Portogallo), cui si unisce quella nella rappresentativa Under 19 per Miha Trdan (Slovenia).

Adam Nagy. La nazionale ungherese è inserita nel gruppo G delle qualificazioni ai prossimi campionati Europei ed è ad un passo dalla qualificazione; ai magiari, infatti, basta raccogliere un punto in una delle prossime due gare per avere la matematica certezza.

Giovedì 16 novembre. Bulgaria-Ungheria (Plovdiv, ore 18)

Domenica 19 novembre. Ungheria-Montenegro (Budapest, ore 15)

Jan Mlakar. La nazionale slovena è inserita nel gruppo H delle qualificazioni ai prossimi campionati Europei e si gioca tutto in queste due ultime partite; gli sloveni, attualmente al comando del girone assieme alla Danimarca, affronteranno proprio i nordici prima del Kazakistan che insegue la coppia al comando con 4 punti di distacco.

Venerdì 17 novembre. Danimarca-Slovenia (Copenaghen, ore 20.45)

Lunedì 20 novembre. Slovenia-Kazakistan (Ljubiana, ore 20.45)

Marius Marin. La nazionale romena è inserita nel gruppo I delle qualificazioni ai prossimi campionati Europei e si gioca con Israele la possibilità di conquistare il pass per la fase finale con un turno di anticipo; ai romeni basterà, infatti, non perdere sabato prossimo per avere la matematica certezza. In caso di sconfitta con Israele (il match si giocherà in Ungheria, campo neutro) la Romania dovrà giocarsi tutto tre giorni dopo contro la Svizzera che al momento occupa la seconda posizione nel girone proprio alle spalle della Romania e davanti ad Israele.

Sabato 18 novembre. Israele-Romania (Felcsút, Ungheria, ore 20.45)

Martedì 21 novembre. Romania-Svizzera (Bucarest, ore 20.45)

Hjortur Hermannsson. La nazionale islandese è inserita nel gruppo J delle qualificazioni ai prossimi campionati Europei ma è già praticamente fuori dai giochi per il pass diretto; resta la possibilità di acciuffare la qualificazione negli spareggi programmati a marzo.

Giovedì 16 novembre. Slovacchia-Islanda (Bratislava, ore 20.45)

Domenica 19 novembre. Portogallo-Islanda (Lisbona, ore 20.45)

Tommaso Barbieri. Gli Azzurrini sono inseriti nel gruppo A di qualificazione ai prossimi campionati Europei di categoria e al momento condividono il vertice della classifica con l’Irlanda; proprio la sfida con i verdi sarà di scena martedì prossimo.

Giovedì 16 novembre. San Marino U21-Italia U21 (Serravalle, ore 18.30)

Martedì 21 novembre. Irlanda U21-Italia U21 (Cork, ore 18.30)

Tomas Esteves. I lusitani sono inseriti nel gruppo G di qualificazione ai prossimi campionati Europei di categoria e al momento comandando la classifica a punteggio pieno davanti alla Croazia.

Lunedì 20 novembre. Grecia U21-Portogallo U21 (Tripoli Arkadia, ore 15).

Miha Trdan. La nazionale Under 19 slovena è stata inserita nel gruppo 13 di qualificazione ai prossimi campionati di categoria; si parte in questa finestra con le prime partite.

Mercoledì 15 novembre. Slovenia U19-Belgio U19 (Rrogozhine, ore 11)

Sabato 18 novembre. Irlanda U19-Slovenia U19 (Rrogozhine, ore 11)

Giovedì 21 novembre. Albania U19-Slovenia U19 (Elbasan, ore 14)