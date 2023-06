Santa Maria a Monte e Milan Academy: affiliazione nel ricordo di Romano Fogli

Si rafforza il legame storico tra Santa Maria a Monte e AC Milan. A partire dalla stagione 2023/24 la scuola calcio santamariammontese sarà affiliata all'Academy rossonera, diventando la seconda società pisana a poter fregiarsi di questa partnership dopo il Madonna dell'Acqua. Una collaborazione che rimanda alla figura di Romano Fogli, alfiere della Santa Maria Monte calcistica e non solo nel mondo (scomparso nel 2021), vincitore di una Coppa dei Campioni e di una Coppa Intercontinentale negli anni Sessanta proprio con la maglia del Milan. Il Santa Maria a Monte riparte dal suo passato per un futuro roseo.

"Abbiamo deciso di fare quest'affiliazione perché crediamo nella crescita dei nostri ragazzi - afferma il responsabile dell'attività di base e promotore del progetto Leonardo Braccini ai microfoni di PisaToday - crediamo che ci possa dare una grossa mano per far crescere i nostri ragazzi, poiché i metodi di allenamento dei club professionistici sono imparagonabili con quelli dilettantistici. Si tratta di un investimento a lungo termine e di una possibilità di crescita anche per i nostri istruttori e allenatori. Fa parte di un percorso di crescita intrapreso dalla società sotto ogni punto di vista. Non è casuale la scelta del Milan Academy, nel club dove Romano Fogli ha vinto tutto. A lui abbiamo intitolato la scuola calcio: è una persona che ha aiutato il nostro movimento e soprattutto è stato un calciatore gentiluomo".

Braccini prosegue spiegando nel dettaglio la portata dell'affiliazione: "Ogni mese allenatori del Milan Academy scenderanno in Toscana, nel pomeriggio assisteranno agli allenamenti delle nostre squadre e la sera svolgeranno corsi per i nostri istruttori. I nostri istruttori potranno poi andare a Milano per vedere da vicino un iter completamente diverso. Ci saranno diversi stage, con l'opportunità di mandare i due bambini migliori per categoria ad allenarsi col gruppo squadra Milan. Possiamo fare tornei con altre società affiliate Milan. Abbiamo tutto da imparare, ma puntiamo a far diventare il Santa Maria Monte una della società di punta a livello giovanile della zona, insegnando ai ragazzi quel qualcosa in più rispetto agli altri". Sabato 8 luglio, presso lo stadio "Gabriele Di Lupo", si svolgerà l'open day, aperto a tutti dall'anno 2012 al 2017: al via i tesseramenti.