Pontedera, Canzi: "Approccio sbagliato, l'Ancona ci ha surclassato"

Una serataccia che costa al Pontedera la prima pesante battuta d'arresto della gestione Canzi. Nel posticipo della ventunesima giornata di Serie C girone B, allo stadio Del Conero, l'Ancona domina, chiude la pratica in 45' e fa sua la sfida playoff contro i granata con un 3-0 senza storia.

"Stasera l'Ancona ci ha surclassato sotto tutti i punti di vista - ammette il tecnico granata Max Canzi in sala stampa - sono stati bravi fin dall'inizio a non farci fare il nostro gioco e soprattutto ci hanno costretto a subire il loro. Avevamo preparato una partita dove saremmo dovuti essere noi a ripartire, invece è successo l'opposto. Abbiamo concesso all'Ancona delle ripartenze imperdonabili contro una squadra che è per distanza la più forte del campionato in questa caratteristica. In alcune situazioni siamo stati anche un po' presuntuosi perché abbiamo attaccato con tanti giocatori, concedendo il fianco ad una squadra che fa di questa qualità il suo punto di forza. Siamo andati piano, banalmente ci siamo cullati sulle nostre qualità. Quella di oggi non è la squadra che in questi mesi abbiamo costruito e che rendeva tutti fieri".

Sulla stessa linea d'onda i calciatori Giuseppe Stancampiano e Marcos Espeche. "Dobbiamo solo fare mea culpa e cominciare a ripedalare forte - dichiara il portiere - abbiamo fatto un primo tempo bruttissimo. Dobbiamo subito metterci alle spalle questa partita. Non si può concedere nei primi dieci minuti quattro palle gol nitide agli avversari". "I meriti dell'Ancona ci sono e sono chiari - le prime parole del difensore e capitano del Pontedera - credo che la partita di oggi ci abbia mandato un ulteriore messaggio: all'Olbia avevamo permesso di rientrare in partita, nonostante poi fortunatamente l'abbiamo ripresa. Probabilmente non siamo stati bravi a capire il messaggio che già quella partita c'aveva mandato. O torniamo ad essere quello che eravamo o faremo fatica da qui alla fine. Una partita sbagliata ci può stare, l'importante è cogliere il messaggio".