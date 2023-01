Serataccia Pontedera, l'Ancona passeggia 3-0 sui granata

Si apre con una netta sconfitta ad Ancona il 2023 del Pontedera. Nel posticipo della ventunesima giornata di Serie C girone B, allo stadio Del Conero, i granata cadono sotto i colpi dei dorici, incappando nel secondo passo falso esterno consecutivo dopo quello del 17 dicembre a Gubbio.

I padroni di casa partono con il piede sull'acceleratore e chiudono la pratica già nei primi 45'. Dopo diverse conclusioni verso la porta di Stancampiano in un avvio di gara tambureggiante, l'Ancona passa in vantaggio al quarto d'ora grazie al sinistro ad effetto dal limite dell'area di Petrella. La reazione del Pontedera è sterile e tra il 37' ed il 42' i marchigiani mettono una seria ipoteca sul match con la doppietta di Di Massimo, prima glaciale dal dischetto e poi abile a battere il portiere pontederese con un piazzato al termine di una ripartenza condotta da Moretti. 3-0 all'intervallo.

Nell'intervallo mister Canzi prova a riequilibrare i granata inserendo Somma per Mutton. Il primo sussulto, però, è ancora di marca anconetana, con Moretti che colpisce il palo. Il Pontedera ha la ghiotta opportunità di riaprire i giochi quando il neoentrato Somma, imbeccato in area da un delizioso assist di Benedetti, si trova a tu per tu con Perucchini ma spreca malamente. La seconda metà di gara procede con maggior equilibrio rispetto alla prima, sebbene i toscani non riescano praticamente più a creare pericoli ad un Ancona apparso tirato a lucido dopo la sosta natalizia. Si riduce ad un solo punto il vantaggio del Pontedera (quinto) sui marchigiani (sesti). Domenica prossima, al Mannucci, per la truppa di Canzi c'è il derby con la Lucchese.

Ancona - Pontedera 3-0, il tabellino della partita

ANCONA (4-3-3): Perucchini, Mezzoni, Mondonico, De Santis, Martina, Simonetti, Gatto (58’ Paolucci), Prezioso (80’ Pecci), Petrella (67’ Lombardi), Moretti, Di Massimo (80’ Mattioli). All.: Colavitto

PONTEDERA (3-4-1-2): Stancampiano, Shiba (10’ Marcandalli), Espeche, Bonfanti, Perretta (86’ De Ioannon), Izzillo (62’ Fantacci), Catanese, Aurelio, Benedetti, Mutton (46’ Somma), Nicastro (86’ Casadidio). All.: Canzi

Arbitro: Lovison di Padova, coad. da Parisi di Bari e Minafra di Roma2

Reti: 15’ Petrella, 37’ rig. Di Massimo, 42’ Di Massimo