Pontedera e Vittuone non si fanno male: al Nuovo Marconcini è 0-0

Dopo due vittorie consecutive rallenta il Pontedera femminile, fermato sullo 0-0 dal Vittuone nella quindicesima giornata di Serie C girone A. Le due squadre scendono in campo al Nuovo Marconcini in formazioni ampiamente rimaneggiate causa assenze. La partita la fanno le granatine ma le neroverdi si coprono bene e nei primi 45' concedono soltanto una buona occasione alle padroni di casa, al 25', con il tiro di Iannella che chiama ad un intervento prodigioso Locatelli. In avvio di ripresa le lombarde si affacciano timidamente nella metà campo pontederese, ma a sfiorare di nuovo il vantaggio è il Pontedera, in occasione del retropassaggio di Cataldo che per poco non beffa Locatelli. Il Pontedera rischia soltanto al 77', quando un casuale campanile di Barbuiani, condizionato dal vento, assume una strana traiettoria che inganna Zangari e s'infrange sulla parte esterna alta del palo. Per la prima volta in stagione il Pontedera chiude un match con la porta inviolata. Le ragazze di Tarabusi chiudono il girone d'andata al quintultimo posto, in zona playout.

Pontedera CF - Vittuone 0-0, il tabellino della partita

PONTEDERA: Zangari, Rizzato, Giusti, Iannella, Consoloni, Maffei, Sivakova (88’ Mazzella), Lewandowska, Puddu, Dehima, Maroso. A disposizione: Scaffardi, Pantani, Mancini, Romeo. All.: Tarabusi

VITTUONE: Locatelli, Fico, Cataldo, Cantoni, Piovani, Ruggeri, Paglia (75’ Ancona), Belloni, Franco (73’ Barbuiani), Lo Russo, Bertuetti. A disposizione: Migliazza, Borin, Borghi, Lovisi, Fontana, Frau, Lettieri. All.: Ferrari

Arbitro: Cortale di Locri

Ammonite: Paglia, Cantoni, Bertuetti, Giusti