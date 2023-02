Pontedera-Canzi avanti insieme: intesa per il rinnovo di contratto

Massimiliano Canzi sarà l'allenatore del Pontedera anche nella prossima stagione. Nella giornata di oggi, mercoledì 8 febbraio, il tecnico milanese e la società granata hanno trovato l'accordo per il prolungamento del contratto sino a giugno 2024.

Sotto la guida dell'ex allenatore dell'Olbia e vice di Walter Zenga al Cagliari, subentrato il 5 ottobre scorso all'esonerato Pasquale Catalano, il Pontedera è risalito dal terzultimo posto all'attuale piena zona playoff, conquistando numerose vittorie e mostrando un calcio tra i più interessanti della categoria.

"Per l’U.S Città di Pontedera - si legge nel comunicato - il rinnovo di mister Canzi vuole essere un importante segnale di continuità e di rafforzamento del percorso fatto fino a oggi. Sperando di ottenere i migliori risultati già in questo finale di campionato, per il Club Granata l’obiettivo sarà quello di migliorarsi ancora, sia nella struttura societaria che in quella tecnica". La storia tra il condottiero Max ed il Pontedera continua.