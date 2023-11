Verso Pisa-Brescia: abbonati di gradinata 'traslocati' in tribuna

Sabato 25 novembre ritorna il campionato di Serie B e il Pisa ospiterà il Brescia all'Arena Garibaldi (alle 16.15). Per questa sfida si ripropone la difficoltà strutturale del settore di gradinata, al centro delle valutazioni approfondite del Comitato provinciale per la sicurezza e l'ordine pubblico. In occasione dell'ultima partita casalinga, disputata sabato 4 novembre, la gradinata fu aperta esclusivamente per i sostenitori nerazzurri muniti di abbonamento e limitatamente alle prime sei file (partendo dal basso).

In attesa delle decisioni ufficiali delle autorità, la società di via Battisti ha comunicato le novità relative alla partita di sabato prossimo. Il Pisa Sporting Club "comunica ai possessori di abbonamento relativo a tale settore (gradinata, ndr) che sono state predisposte le seguenti variazioni per la gara Pisa-Brescia, in programma all’Arena Garibaldi Stadio 'Romeo Anconetani' sabato 25 novembre (ore 16.15):

- I possessori di abbonamento valido per la Gradinata Laterale, relativo alle file dalla n.7 in poi e relativo ai settori 21-21B-22 saranno posizionati in Tribuna Inferiore.

- I possessori di abbonamento valido per le Gradinata Premium, relativo alle file dalla n.7 in poi saranno posizionati in Tribuna Superiore.

Agli abbonati interessati a tale spostamento sarà inviato via mail il nuovo segnaposto; l’accesso allo Stadio in occasione della partita sarà direttamente dal Tornello relativo al settore di Tribuna semplicemente presentando il proprio abbonamento.

Invitiamo gli abbonati interessati a tale spostamento che entro le ore 18 di oggi (mercoledì 22 novembre) non ricevono alcuna comunicazione via mail a scrivere all’indirizzo info@pisasportingclub.com (entro le ore 18 di giovedì 23 novembre) indicando un indirizzo mail valido e segnalando la mancata ricezione. Importante. I possessori di abbonamento valido per il settore di Gradinata, relativo alle file comprese tra la n.1 e la n.6 manterranno il loro abituale posto".