La Pallavolo Cascina illude, poi crolla contro Follonica

Sconfitta per 1-3 nella prima giornata del girone di ritorno, di fronte ad un Follonica decisamente in palla che, dopo

un primo set di chiara marca cascinese, reagisce con determinazione e qualità facendo capitolare le biancorosse.

Cascina parte con Del Pecchia in regia opposta a Corti E., Papeschi e Corti F. in banda, Passerini e Lenzi sul centro, Di

Matteo Libero.

Ottimo l'inizio match, Corti e compagne mettono sotto la squadra ospite con un ottimo servizio e limitando la fisicità

delle avversario con grande ordine nel muro difesa. La ricezione va, la regia ne beneficia e il set scivola via senza

grande resistenza dalle ospiti, che dopo un timido tentativo di reazione cedono il passo senza essere entrate

veramente in gara, 25-15, 1-0.

Purtroppo è un fuoco di paglia. Follonica cresce di tono aumentando i giri in prima linea trascinata dalla potenza del

proprio opposto. Viceversa le ragazze cascinesi diventano molto più fallose, specialmente al servizio, determinando un

divario che si fa difficile da recuperare. Il break decisivo arriva intorno al 20, e la partita torna in parità, 1-1, 17-25.

Avvio shock nel terzo set, con le cascinesi subito sotto di 7 lunghezze, 1-8. Il coach prova a scuoterle, prima con

un time out e poi ricorrendo al doppio cambio con l'ingresso di Tommasini e Lemmi. La scossa arriva e punto dopo

punto le cascinesi si rifanno sotto fino al -1. Un errore al servizio e due ottimi muri ospiti ridanno però linfa alle

grossetane che si portano in vantaggio 1-2, 22-25.

Si riparte nella quarta frazione con lo stesso sestetto che aveva chiuso il set precedente. Dopo un iniziale equilibrio, la

squadra ospite ritrova il +3 dando l'impressione di voler chiudere. Sgherri entra per Corti F. e le biancorosse

tentano il tutto per tutto riportandosi in parità sul 19. E qua due gravi sviste arbitrali nel giro di 3 punti tagliano definitivamente le gambe a Cascina, lasciando strada a Follonica che chiude set e partita 19-25, 1-3.

Partita che ha ricalcato l'andamento di quella di andata, ma a parti invertite, con le biancorosse questa volta costrette ad alzare bandiera bianca dopo un primo set che aveva dato ottime sensazioni. Le ospiti come da pronostico si sono confermate squadra di spessore, in grado di dare filo da torcere a qualsiasi avversario. Il prossimo appuntamento è domenica 11 febbraio alle ore 18 alla palestra scolastica di via Provenzal, ospiti del Volley Livorno, seconda forza del campionato.