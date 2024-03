Erp, i dati del Comune di Pisa. L'assessore Bonanno: "Lavoro intenso per garantire soluzioni abitative a chi è in difficoltà"

Il Comune di Pisa ha fornito i dati relativi all'edilizia residenziale popolare (ERP) fotografando i numeri delle assegnazioni del biennio 2023/2024, del parco abitativo a disposizione, degli interventi di costruzione e ristrutturazione con relativi finanziamenti, e delle procedure atte a soddisfare la domanda di alloggi popolari e a contrastare l'emergenza abitativa.

“L’amministrazione comunale sta lavorando intensamente per garantire soluzioni abitative ai cittadini che si trovano in situazioni di difficoltà e bisogno, senza lasciare indietro nessuno. Solo nel 2023 sono stati 104 gli appartamenti assegnati alle famiglie in graduatoria, e nei primi tre mesi del 2024 ne sono state assegnate già 26” è stato il commento dell'assessore al Sociale del Comune di Pisa, Giovanna Bonanno, durante la consegna delle chiavi ai primi 7 assegnatari dei nuovi alloggi popolari riqualificati in via Fra Mansueto, quartiere San Giusto, giovedì 28 marzo.

Assegnazioni: con una media di 8,6 alloggi consegnati al mese, (2 alla settimana), le assegnazioni ordinarie nel 2023 sono state 36, 30 quelle per mobilità (16 d'ufficio, 10 ordinarie, 4 straordinarie), e le restanti 38 le assegnazioni in emergenza (utilizzo autorizzato). Nei primi tre mesi del 2024 si contano 26 alloggi assegnati (tra assegnazioni ordinarie, mobilità e emergenza). Le assegnazioni ordinarie sono state 11, 6 quelle per mobilità (3 d'ufficio, 1 ordinaria, 2 straordinarie), e le restanti 12 sono state assegnate in emergenza.

Il Comune di Pisa è proprietario di 2.961 alloggi di edilizia residenziale popolare (Erp), un patrimonio gestito tramite Apes.

Gli interventi

Alloggi nuovi o ristrutturati: nel periodo 2018-2022 il Comune di Pisa, per tramite di Apes, ha provveduto a ristrutturare 242 alloggi. Nello stesso periodo, il Comune ha costruito ex novo 61 alloggi. Nel 2023 e nel primo trimestre del 2024 sono stati ristrutturati 87 alloggi (di cui 24 nell’ambito del progetto della comunità di quartiere di S. Ermete con interventi di adeguamento impiantistico) e 30 in auto recupero.

Nuove costruzioni: è in corso la costruzione di un edificio per 24 nuovi alloggi in via da Morrona (ultimazione lavori prevista primavera 2025), 18 alloggi via Arno (ultimazione lavori prevista fine 2024), 12 alloggi via Arno (ultimazione lavori prevista fine 2024), completamento del fabbricato per 33 alloggi in S. Ermete.

Ristrutturati: nell’anno 2023 sono stati ristrutturati 5 immobili nel quartiere di San Giusto, mentre è in corso la ristrutturazione di ulteriori due immobili in San Giusto e un edificio per un totale di 42 alloggi in via di Nudo a Cisanello. Il Comune e Apes stanno lavorando al progetto di manutenzione straordinaria di 3 fabbricati in S. Ermete.

Efficientamento energetico: sono stati ultimati i lavori di efficientamento energetico degli immobili di via Merlo e a breve partiranno i lavori di efficientamento energetico di via Matteucci, entrambi a Cisanello

Da ristrutturare: gli alloggi vuoti o “di risulta”, cioè da ristrutturare sono 174, di cui il 30% con lavori già finanziati.

I finanziamenti

Risorse investite: nel periodo 2019/2022 il Comune di Pisa ha investito 4,3 milioni di euro per il recupero degli alloggi (4.378.145,73 euro, di cui 326mila euro per il contrasto al degrado delle parti comuni dei fabbricati). A seguito della rimodulazione del programma “Periferie degradate”, risultano stanziati 5,6 milioni di euro per la costruzione di 24 nuovi alloggi in via Da Morrona (di cui 2.854.887 dal Comune di Pisa) e 5,6 milioni per la rigenerazione di 7 fabbricati in San Marco-San Giusto (di cui 2.752.234 di euro con risorse proprie del Comune di Pisa). Oltre alle risorse ottenute sui bandi PNRR per l’edilizia residenziale pubblica, nel 2023 il Comune ha stanziato: 870mila euro con cui sono stati recuperati ad oggi 34 alloggi, 350mila euro per la realizzazione di 13 alloggi di cui già ultimati, 70mila euro per la realizzazione di 2 alloggi, 250mila euro per recupero di alloggi nel quartiere Gagno, 110mila euro per il recupero di alloggi finalizzati al progetto PINQuA.

La gestione della domanda di ERP

In questi anni il Comune è stato impegnato con l’Ufficio casa e i servizi sociali per la pubblicazione di bandi, l’assegnazione di risorse in favore dei nuclei familiari per la casa e la revisione dei regolamenti comunali (mobilità, emergenza abitativa, bando ERP). Nel periodo 2019/2022, ogni anno è stato pubblicato il bando “Contributo canoni di locazione”. Con il bando 2023 sono state impegnate risorse pari a 588.028 euro, di cui 524mila euro di risorse comunali e 64.028 euro risorse regionali. Per il 2024 sono disponibili al momento le risorse comunali pari a 264mila euro.

Nel corso del periodo preso in esame sono stati pubblicati e assegnate risorse con riferimenti ai bandi:

- 'Bando contributo nazionale sfratti per morosità incolpevole', nel 2024 residuano dagli anni precedenti risorse statali pari a 369.317 euro.

- 'Bando Erp' (2020 - 2022) per un totale di n. 899 domande (2020) e n. 939 (2022).

- 'Bando Mobilità' negli alloggi Erp (2023) per un totale di 73 domande (47 ordinarie e 26 straordinarie). Nel 2024, ad oggi, sono 15 le domande (13 ordinarie e 2 straordinarie).

La gestione dell'emergenza abitativa

Il Comune di Pisa interviene per gestire le situazioni di nuclei familiari residenti a Pisa che si trovano in condizioni di emergenza abitativa, attraverso 4 principali strumenti:

- Conferimento provvisorio di alloggi ERP in utilizzo autorizzato: la legge regionale riconosce, nell'ambito della percentuale massima di riserva del 40% degli alloggi da concedere annualmente in assegnazione, la possibilità per i comuni di disporre autorizzazioni all’utilizzo provvisorio di alloggi ERP in favore di nuclei familiari, in possesso dei requisiti per accedere alle case popolari, che necessitino di risolvere il proprio disagio abitativo in via emergenziale. Nel giugno 2023 il Comune ha pubblicato il Bando per il conferimento provvisorio di alloggi ERP, che rimane aperto per un anno in modo da permettere agli utenti di fare domanda in qualsiasi momento in cui si verifichi l’emergenza (nel 2023 sono state fatte 37 assegnazioni di alloggi in utilizzo autorizzato e da gennaio 2024 ad oggi, sono state 9).

- Contributo sfratti con risorse nazionali: attraverso le risorse ministeriali che vengono ripartite a livello regionale a tutti i Comuni, il Comune di Pisa pubblica il Bando per il contributo sfratti nazionale destinato a sanare la morosità incolpevole accertata dal comune.

- Contributo sfratti con risorse comunali: il Comune di Pisa a partire dal giugno 2022 ha messo a disposizione dell’emergenza abitativa ulteriori risorse proprie, che per il 2024 saranno pari 100mila euro.

- Alloggi in autorecupero: il Comune di Pisa insieme ad Apes sta mettendo a disposizione dei nuclei familiari presenti nella graduatoria dell’emergenza abitativa alloggi ERP 'in autorecupero', ovvero abitazioni che sono state liberate da precedenti inquilini e che necessitano di piccoli lavori per tornare ad essere abitabili dai nuovi residenti, che si impegnano in autonomia a effettuare gli interventi di recupero. Nel 2023 sono stati assegnati 27 alloggi in autorecupero e da gennaio 2024 ad oggi Apes ha messo a disposizione altri 10 alloggi che rispettano queste condizioni.