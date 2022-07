Brucia anche Palaia: incendio fra Sant'Andrea e Montechiari

Dalla tarda mattinata di oggi, 20 luglio, sono in corso le operazioni di spegnimento di un incendio in località Sant'Andrea e Montechiari, nel comune di Palaia. Il sindaco Marco Gherardini invita tutta la cittadinanza a "fare attenzione lungo la viabilità per consentire il transito dei mezzi antincendio". Sul posto opera un elicottero dell'anticendio boschiv regionale, oltre a diverse squadre di Vigili del Fuoco e di volontari, "che ringraziamo di cuore per il lavoro che stanno facendo da stamani", aggiunge il primo cittadino. Che conclude: "Grazie anche ai Carabinieri, alla Polizia Locale e alla collaborazione dei cittadini che non fanno mai mancare supporto e disponibilità".

Gli incendi nel pisano del 20 luglio

Giornata campale per la Toscana: 9 elicotteri regionali, 4 Canadair, oltre 50 squadre di Vigili del Fuoco e centinaia di volontari e operatori in azione sui fronti di Massarosa e Camaiore, Vecchiano, Calci e Palaia.

Sul Monte Serra, nel comune di Calci

A Filettole, nel comune di Vecchiano

A Calcinaia, presso il Ponte della Navetta