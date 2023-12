Weekend dell'Immacolata, cosa fare a Pisa e provincia dall'8 al 10 dicembre Mercatini, spettacoli teatrali ed escursioni: gli appuntamenti da non perdere nel lungo fine settimana

Un lungo weekend, quello alle porte. La festa dell'Immacolata, quest'anno, cadrà infatti di venerdì, permettendo a molti di noi di usufruire di ben tre giorni di relax. Vediamo cosa fare a Pisa e provincia tra l'8 ed il 10 dicembre tra mercatini, spettacoli teatrali, escursioni e manifestazioni.

Dagli aromi mediterranei del miele di spiaggia al pregiato pinolo di San Rossore passando per formaggi ed insaccati: sabato 9 e domenica 10 dicembre appuntamento a San Rossore con il primo mercatino di Natale con i prodotti del Parco, delizie enogastronomiche che nascono da coltivazioni ed allevamenti del territorio.

Da venerdì 8 a domenica 10 dicembre, in piazza dei Cavalieri, via S. Maria e Piazza Garibaldi, torna Antiqua, mercato di antiquariato e artigianato.

Sabato 9 e domenica 10 dicembre, alla Stazione Leopolda, appuntamento con la terza edizione di Driin Days, evento che intende veicolare tematiche sociali attraverso l'arte, la creatività e il circo contemporaneo.

Doppio appuntamento nel fine settimana con il Festival Nessiah. Sabato 9, alle 21 al Teatro Nuovo-Binario Vivo, concerto di uno tra i primi gruppi che in Italia si è dedicato alla musica klezmer, i Mishkalè, mentre domenica 10, alle 21 nella Chiesa di Sant'Andrea in via del Cuore, appuntamento con lo spettacolo teatrale 'Bereshit-La cantata dell'inizio'.

Venerdì 8 dicembre, alle 18 alle Officine Garibaldi, Cristiano Militello presenta il suo nuovo libro. Introducono Michele Bufalino e Andrea Chiavacci. Cinquant'anni di storia del calcio e del costume italiano in oltre 2100 striscioni, per la gran parte totalmente inediti, raccolti in un libro che è insieme un compendio di comicità popolare e un saggio storico-sociologico tutto da ridere.

La magia delle feste trasformerà piazza Sandro Pertini in un vero villaggio natalizio sabato 9 dicembre con la terza edizione di 'Natale a Capannoli'. Babbo Natale arriverà circondato dai folletti, la slitta e le renne accogliendo nella sua casa i bambini che potranno consegnarli le loro letterine

Venerdì 8 dicembre, dalle 9 con partenza dalla Villa Medicea di Coltano, escursione alla scoperta dell'area della bonifica per capire come l'uomo abbia modificato il territorio strappandolo alle acque.

Dall'8 al 10 dicembre torna 'A Natale libri per te', un'iniziativa organizzata dalla Fondazione Peccioliper, dal Comune di Peccioli e sostenuta da Belvedere spa con una doppia finalità: quella di incentivare la lettura e al tempo stesso sostenere le librerie del territorio.

Venerdì 8 dicembre, alle 21:30 al Quaranthana, andrà in scena 'I greci, gente seria! Come i danzatori' della compagnia riminese Quotidiana, spettacolo vincitore della sedicesima edizione del Premio Tuttoteatro.com alle arti sceniche "Dante Cappelletti" 2022.

