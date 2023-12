Weekend, cosa fare a Pisa e provincia il 2 e 3 dicembre Concerti, spettacoli teatrali, mostre e mercatini: gli appuntamenti da non perdere

Concerti, spettacoli teatrali, mostre e mercatini: come di consueto, saranno numerosi gli eventi che animeranno Pisa e provincia nel fine settimana. Vediamo alcuni appuntamenti da non perdere nelle giornate di sabato 2 e domenica 3 dicembre.

Sabato 2 dicembre, alle 21 al Teatro Nuovo, concerto degli Unavantaluna, che, nell'occasione, presenteranno il nuovo album 'Siculo', un viaggio tra parole e musica, arti e tradizioni popolari della Sicilia di ieri e oggi. Un'occasione unica per inaugurare la stagione di ‘Calendario Popolare', la tradizionale rassegna di musica popolare del Teatro Nuovo.

Rappresentata solo due volte nel Teatro di Pisa, 'La Rondine' di Giacomo Puccini torna sul palco del Verdi venerdì 1 (20.30) e domenica 3 dicembre (15.30) con la direzione di Valerio Galli e la regia di Paul-Émile Fourny in un nuovo allestimento realizzato in coproduzione con la Fondazione Pergolesi Spontini di Jesi e l'Opera di Metz Eurométropole.

Il festival Nessiah giunge alla sua 27esima e si confronta quest'anno con il tema del "miracolo". Domenica 3 dicembre il pomeriggio di conferenze e riflessioni in collaborazione con la Domus Mazziniana inizierà con un ricordo del recentemente scomparso Prof. Bruno di Porto a cura del Prof. Fabrizio Franceschini. Alle 15, con l'intervento dal titolo 'L'irresistibile fascino del peccato, cosa ne pensa il mondo ebraico? Da Bob Dylan a Woody Allen, da Kubrick a Lou Reed', il giornalista Roberto Zadik illustrerà il concetto di peccato nel pensiero religioso e come questo sia stato inteso da artisti laici ebrei. A seguire, alle 16, la conferenza 'L'etica di un sindaco: Ernesto Nathan tra laicità ed ebraismo'.

Dal 1 al 17 dicembre, al Fortilizio della Cittadella, si terrà la mostra 'Colori e dolori del pianeta' del maestro Cesare Borsacchi. L'evento è promosso dal Comune di Pisa ed è patrocinato dalla Fondazione Arpa, alla quale l'artista ha contribuito all'impulso di numerose iniziative, tra cui la prima edizione del Festival della Robotica nel 2017.

Domenica 3 dicembre, alle 16.30 al Museo delle Navi Antiche, in scena 'Usigliano - Usa, il viaggio di sola andata di Mario Castelnuovo Tedesco' che segna la fine della rassegna 'Pur bella la vita. Musiche nei luoghi storici di Pisa'. Soggetto di Claudio Proietti, da un'idea di Antonio Cambi, musiche scelte ed eseguite da Claudio Proietti, testi interpretati da Renzo Boldrini, immagini curate da Edoardo Dinelli.

Domenica 3 dicembre, alle 17.30 alla Libreria Civico 14, presentazione de 'Lo zufolo di piazza Viviani' di Luca Serasini. Suona e conduce Maurizio Bigongiali. Primo racconto della collana 'Le avventure di Marina', che vede come protagonista una dottoressa trentacinquenne di medicina generale con un nome che riflette esattamente quello del luogo in cui si trova a lavorare: Marina di Pisa.

Torna l'evento che avvicina Castelfranco al Natale e accende nella comunità la voglia di far festa. Domenica 3 dicembre i commercianti dell'associazione Noi di Viale Italia APS organizzano l'iniziativa "Aspettando il Natale con Noi di Viale Italia" (giunto alla terza edizione) col patrocinio del Comune di Castelfranco di Sotto. Una giornata di musica, colori, divertimento e una buona occasione per far compere e sostenere il commercio locale e le tante associazioni e realtà presenti.

Alla Città del Teatro, domenica 3 dicembre alle 17, sarà già Natale con lo spettacolo per bambini della Compagnia Stilema Unoteatro 'Quando arriva Natale?' (di e con Silvano Antonelli).

Appuntamento natalizio del 2023 con il mercatino Antiqua a San Giuliano Terme, domenica 3 dicembre dalle 9 alle 17 in largo Shelley, via XX Settembre, via Italia, viale Boboli. Presenti numerosi espositori con la mercanzia, dall'antiquariato all'hobbismo, collezionismo, artigianato e anche riuso.

