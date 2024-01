Cetilar Racing verso Daytona: il 'Roar before the Rolex' inaugura la stagione

Cetilar Racing inaugura questo week end a Daytona la sua terza stagione nell'IMSA WeatherTech SportsCar Championship, la seconda con la Ferrari 296 GT3 numero 47 che ha portato al debutto assoluto sullo stesso triovale della Florida esattamente 12 mesi fa.

Il team tutto italiano ritorna in pista, sempre con il supporto tecnico della AF Corse, per il tradizionale 'Roar before the Rolex' che sarà valido anche per definire lo schieramento della 62° edizione della 24 Ore in programma esattamente una settimana dopo.

In pista, ad alternarsi sull'ultima evoluzione della vettura di Maranello schierata dalla squadra che fa capo a Roberto Lacorte, oltre all'esperto driver toscano ci saranno come in passato Antonio Fuoco (nel 2023 poleman alla 24 Ore di Le Mans con la Ferrari 499P Hypercar) e Giorgio Sernagiotto, per completare il trio di piloti che prenderà parte per la terza stagione di fila alla serie Endurance del campionato americano, di cui la stessa '24 Ore di Daytona' è il primo dei cinque round del calendario.

Assieme a loro nella circostanza ci sarà per la prima volta Eddie Cheever III. Per il romano questa sarà la sua seconda partecipazione alla grande classica a stelle e strisce in cui ha esordito nel 2018. Per tutti gli altri si tratterà invece della loro quarta apparizione consecutiva sul famoso circuito della Florida, dopo quella del 2021 con la Dallara LMP2 e poi con la Ferrari 488 GT3 EVO 2020 e appunto con la nuova 296 GT3, per un totale di 1406 giri completati in gara in 49 ore, 42 minuti e 35 secondi nelle tre edizioni.

La stagione che si appresta ad iniziare sarà quella in cui il team Cetilar Racing punterà a raccogliere i frutti di un 2023 che è servito sicuramente a crescere e a sviluppare la Ferrari 296 GT3, con l'ambizione concreta di tornare al successo nella classe GTD. Una vittoria che manca dal 19 marzo 2022, quando gli stessi Lacorte, Fuoco e Sernagiotto si imposero nella 70° edizione della 12 Ore di Sebring.

Con 59 vetture attese in pista, venerdì 19 gennaio si inizierà con le prime due sessioni di prove libere. Altri tre turni sono in programma sabato 20 ed uno domenica 21 gennaio, quando si svolgeranno anche le qualifiche per la '24 Ore di Daytona' a partire dalle 13.55 locali (le 19.55 ora italiana).