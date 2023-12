Doppio podio per la Squadra Corse al Rally della Fettunta

Il penultimo appuntamento rallystico della stagione 2023, il Rally della Fettunta, porta due podi ai portacolori della Squadra Corse Città di Pisa. Infatti sia l’equipaggio Fichi-Fratta su Peugeot 106 Rallye, sia Lombardo-Chicchi su Ford Sierra Cosworth hanno colto il podio delle rispettive classi.

La terza gara consecutiva per Matteo Fichi nell’arco di un mese ha portato i suoi frutti con una bellissima terza piazza di classe. Fichi aveva di nuovo a suo fianco a dettare le note Lorenzo Fratta ed utilizzava l’usuale Peugeot 106 Rallye allestita dalla sua struttura la MF RC Reparto Corse. Dopo aver effettuato le prime due prove speciali in programma il sabato in prudenza, ha decisamente cambiato il passo durante le più lunghe e decisive prove della domenica risalendo con autorità in classifica fino al terzo gradino del podio. Un risultato che ha ripagato il giovane pilota del sodalizio pisano del lavoro fatto durante la stagione per allestire minuziosamente la macchina ed è di buon auspicio per la prossima stagione.

Nella gara riservata alle Auto storiche grande recupero per il duo composto da Vito Lombardo e Cristian Chicchi con una affascinante Ford Sierra Cosworth che, nella prima giornata di gara, hanno subito il blocco di una pinza dei freni che li ha pesantemente attardati con una penalità di 1’50” per risolvere il problema. Il duo non si è dato per vinto e nella seconda parte di gara della domenica è risalito in classifica fino alla quinta posizione finale oltre che seconda di classe.

Sfortuna invece per Riccardo Squarcini che dettava le note a Fausto Fantei su Alfa Romeo GTV 2,5, una toccata senza conseguenze nelle prime battute di gara, lo ha costretto al ritiro. Da rilevare che a livello di classifica tra le scuderie nella gara moderna il sodalizio pisano si è classificato diciottesimo mentre tra le storiche in quinta posizione.

Prossimo appuntamento agonistico, l’ultimo della stagione 2023, sarà il Rally Il Ciocchetto in programma nel week end del 16 e 17 dicembre, dove ci sarà una grossa sorpresa che sarà svelata nei prossimi giorni. Nel frattempo confermata la premiazione della stagione 2023 programmata per domenica 14 gennaio 2024 e definito il periodo di effettuazione del 25° Corso Co-Piloti e di avvicinamento ai rally in programma dal 4 marzo al 1° aprile 2024. Otto lezioni serali teoriche e due prove pratiche di cui una su vettura da rally con simulazione di una gara ed avente come ospiti docenti di alta professionalità e protagonisti ai massimi livelli del motorsport.