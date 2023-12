La Squadra Corse all'appuntamento invernale del Rally della Fettunta

L’attività della scuderia Squadra Corse Città di Pisa prosegue in questo finale di stagione con la partecipazione con alcuni dei suoi conduttori al classico appuntamento invernale del Rally della Fettunta che, giunto alla sua quarantaquattresima edizione, è uno dei rally più longevi nel panorama rallystico non solo toscano ma della penisola.

Alla gara senese, ritornata in conformazione di Rally Nazionale e quindi con un chilometraggio superiore rispetto alle edizioni precedenti, prenderanno il via gli equipaggi Fichi - Fratta su Peugeot 106 Rallye e Lombardo - Chicchi su Ford Sierra Cosworth, oltre che il co-pilota Squarcini a fianco di Fantei su Alfa Romeo GTV 2,5.

Terza gara consecutiva per il giovane Matteo Fichi che con Lorenzo Fratta ricompone l’equipaggio che si è messo in evidenza lo scorso anno e che potrà sfruttare la Peugeot 106 Rallye curata dalla MF RC Reparto Corse. L’aver effettuato in quest’ultimo mese sia il Rally di Chiusdino che il Rally di Scandicci sarà certamente utile avendo preso in mano la vettura ed unito alla conoscenza di buona parte del percorso avendo disputato il Rally della Fettunta lo scorso anno permetterà al duo di affrontare la gara con la possibilità di ben figurare.

Altro equipaggio presente, ma nella gara riservata alle auto storiche, sarà quello composto da Vito Lombardo affiancato da Cristian Chicchi con una affascinante e potente Ford Sierra Cosworth che il pilota ha già sfruttato quest’anno sia al Rally Storico Campagnolo di Campionato Italiano Rally Storici sia all’Historic Rally della Carnia. Infine sarà presente Riccardo Squarcini che dopo il duo rientro al Rally di Casciana e la disputa del Rally del Brunello detterà le note al Rally della Fettunta al veterano Fausto Fantei su una altrettanto affascinante Alfa Romeo GTV 6.

La manifestazione senese vedrà sabato l’inizio con le verifiche pre-gara in località Sambuca - Barberino Tavarnelle sabato 9 dicembre dalle ore 7.30 alle 13. Partenza della prima vettura sempre sabato 9 dicembre da Barberino Val d’Elsa alle ore 15 con la doppia disputa del tratto della prova di Sambuca di Km. 3,10. Domenica 10 dicembre la seconda parte di gara con la disputa delle prove di Cortine di Km. 5,10 (che sarà ripetuta tre volte) - Pietracupa di Km. 10,50 - Campoli di Km. 5,10 (quest’ultime ripetute due volte). Arrivo finale a Tavarnelle Val di Pesa domenica 10 dicembre alle ore 16 dopo aver effettuato 52,7 Km di tratti cronometrati su un percorso globale di 219,67 Km.

I conduttori della Squadra Corse Città di Pisa tengono molto a questa gara, un classico nel panorama rallystico della penisola e ce la metteranno tutta per ben figurare, mentre il sodalizio sta oramai lavorando per la premiazione della stagione 2023 programmata per domenica 14 gennaio 2024 e in via finale la definizione della venticinquesima edizione del Corso Co-Piloti e di avvicinamento ai rally in programma dal 4 marzo al 1 aprile 2024. Otto lezioni serali teoriche e due prove pratiche di cui una su vettura da rally con simulazione di una gara ed avente come ospiti docenti di alta professionalità e protagonisti ai massimi livelli del motorsport.