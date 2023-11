La storia sportiva tra il Pisa Sporting Club e Luca D'Angelo termina ufficialmente nel primo pomeriggio di mercoledì 15 novembre. Il tecnico abruzzese e la società nerazzurra infatti hanno risolto il contratto che li legava vicendevolmente sino al 30 giugno del prossimo anno: D'Angelo così ha potuto mettere la firma sull'accordo che lo legherà allo Spezia sino al termine dell'attuale stagione.

Il mister pescarese, nel corso dei cinque anni trascorsi all'ombra della Torre, è riuscito a mettere insieme record su record. Dalla striscia di imbattibilità più lunga nella storia della società (27 partite ufficiali tra campionato e playoff, spalmate tra il gennaio e il settembre del 2019 in Serie C e Serie B), al miglior rendimento esterno degli ultimi anni sempre nella stagione di C 2018-2019. Senza dimenticare lo strepitoso girone d'andata dell'annata 2021-2022, culminato con la promozione in Serie A sfiorata e cullata a lungo prima della sconfitta contro il Monza nella finalissima dei playoff.

Luca D'Angelo in nerazzurro ha vissuto 205 partite, issandosi fino al secondo posto nella classifica degli allenatori più presenti nella storia del Pisa, alle spalle soltanto della leggenda ungherese Ging. Oltre a lui, hanno risolto il contratto con lo Sporting Club anche il tecnico in seconda Riccardo Taddei, il collaboratore tecnico Giuseppe Leonetti, il preparatore atletico Marco Greco e il preparatore atletico Stefano Cappelli. A fine gennaio però il tecnico pescarese potrà vivere l'emozione del ritorno, da avversario, all'Arena Garibaldi: in programma c'è il derby con lo Spezia, la nuova squadra di Luca D'Angelo.

Come comunica lo stesso club ligure, D'Angelo ha sottoscritto un contratto con il club di via Melara fino al termine della stagione in corso, con prolungamento automatico fino al 30 giugno 2025 in caso di salvezza. Nella sua nuova avventura in riva al Golfo dei Poeti sarà affiancato dal vice Riccardo Taddei, dai preparatori atletici Marco Greco e Stefano Cappelli, dal collaboratore tecnico Giuseppe Leonetti e dal preparatore dei portieri Massimo Gazzoli.

E' notizia di ieri, martedì 14 novembre, di un'altra risoluzione ufficiale: si tratta del contratto che legava Rolando Maran al Pisa fino al prossimo giugno. Anche per il tecnico trentino si è presentata una nuova opportunità: ha firmato con il Brescia fino al termine della stagione, con opzione di rinnovo in caso di salvezza al termine del campionato. Ironia della sorte, il calendario lo mette immediatamente di fronte alla sfida da ex: sabato 25 novembre (alle 16.15) all'Arena Garibaldi le rondinelle sfideranno il Pisa.