Palermo-Pisa: le probabili formazioni | D'Angelo: "Agonismo e qualità: così possiamo vincere in Sicilia"

Una trasferta lunga (ragionando esclusivamente in termini di chilometraggio), calda (sia per il meteo che per l'ambiente atteso sui gradoni del Barbera), delicata: la nona giornata (sabato 15 ottobre, ore 14) mette di fronte due formazioni che hanno vissuto una falsa partenza e sono alle prese con il difficile compito di ricostruire certezze, risollevare animi ed emozioni e ridare entusiasmo a tutta la piazza. Nonostante il punto in meno e un cambio in panchina già effettuato, chi sembra stare tra Pisa e Palermo sono i nerazzurri. Per la trasferta in Sicilia ci sarà praticamente tutto il gruppo: l'unico che ancora non è a disposizione di mister D'Angelo è Antonio Caracciolo. L'obiettivo è dare continuità ai recenti risultati e alle ultime prestazioni: soltanto così la classifica può continuare a migliorare.

"Dobbiamo puntare a fare sempre meglio"

Il pareggio della scorsa settimana contro il Parma ha consegnato a Luca D'Angelo un'altra conferma sulla bontà del lavoro avviato dal suo ritorno all'ombra della Torre: il primo risultato con la porta inviolata ha sottolineato che la squadra sta ritrovando compattezza, serenità nella gestione delle fasi più complesse delle partite e affiatamento tra tutti i reparti. "Dobbiamo progredire rapidamente e proseguire su questo percorso se intendiamo continuare a fare punti" è il pensiero di Luca D'Angelo. "Perché questo campionato è complicatissimo - prosegue - nessuna partita è scontata. Anche il Palermo, che pure sta attraversando un periodo molto negativo, mantiene dei valori individuali e collettivi molto alti. Non facciamoci ingannare dalla loro classifica: di fronte alla loro gente vorranno fare una bella vittoria e interrompere la striscia di sconfitte".

"Perciò dovremo sicuramente sfoderare una grande prova sul piano dell'agonismo - sottolinea il tecnico - restando molto concentrati anche sulla qualità del nostro gioco. Abbiamo le armi per poterli impensierire, ci siamo allenati per questo". Saranno della sfida anche i due attaccanti Torregrossa e Masucci: resta ai box soltanto il difensore Caracciolo. "Mi attendo una partita corale, che coinvolga tutti nella manovra offensive e difensiva. Certamente andremo alla ricerca della vittoria: il gruppo in queste settimane è cresciuto molto nella consapevolezza della propria forza, partendo da un'ottima base perché l'unità di intenti non è mai mancata".

Ciò non deve lasciar intendere che l'organico non abbia margini di miglioramento: "Partiamo generalmente bene, poi nel corso della gara pecchiamo in eccessivo affanno quando difendiamo la nostra area di rigore. Questo è uno degli aspetti sui quali lavorare e insistere. Tutti i miei giocatori sanno che hanno l'opportunità di giocare: anche gli stranieri hanno compreso benissimo l'intensità richiesta per disputare da protagonisti il torneo cadetto". I nerazzurri si disporranno con la difesa a quattro, dove gli interpreti non cambieranno rispetto alle ultime due gare. Qualche cambiamento in più ci sarà invece dalla cintola in su, dove con tutta probabilità uno fra Marin e Tourè prenderà posto in panchina. Ionita e Nagy sono certi della maglia, così come Gliozzi e Sibilli sulla trequarti e in attacco.

L'arbitro e le curiosità della partita

Dirige la sfida Ermanno Feliciani di Teramo: il fischietto abruzzese è stato promosso in Serie B in questa stagione e in carriera non ha mai incrociato i nerazzurri.

Il Pisa arriva alla sfida con una striscia di risultati positivi aperta: pareggio a Venezia, vittoria a Perugia e 'X' casalingo con il Parma. Il Palermo invece è appesantito da 5 sconfitte nelle ultime 6 gare giocate, delle quali tre sono arrivate consecutivamente dal 17 settembre a oggi. I rosanero hanno incassato lo stesso numero di reti dei nerazzurri (12, soltanto la Spal fa peggio con 13), ma sono molto indietro sul piano realizzativo: 10 gol segnati dallo Sporting Club, appena 6 dai siciliani.

La sfida al Barbera manca da 28 anni. L'ultimo precedente risale al 13 febbraio 1994, nel campionato di Serie B: terminò con una sconfitta di misura (1-0). La curiosità principale è che la gara tra nerazzurri e rosanero è sempre stata disputata nei massimi palcoscenici: dei 16 precedenti ufficiali, 1 è in A, gli altri 15 in B. L'unico incrocio avvenuto nella categoria più alta porta la data del 13 aprile 1969: 1-0 per i siciliani. Il bilancio complessivo evidenzia 2 vittorie del Pisa, 8 sconfitte e 6 pareggi. L'ultimo blitz risale al 9 novembre 1980: 0-1.

Le probabili formazioni

Palermo (4-3-2-1): Pigliacelli; Buttaro, Nedelcearu, Bettella, Mateju; Broh, Stulac, Damiani; Valente, Di Mariano; Brunori. All. Corini

Pisa (4-3-2-1): Nicolas; Calabresi, Canestrelli, Barba, Beruatto; Ionita, Nagy, Marin; Sibilli, Morutan; Gliozzi. All. D'Angelo