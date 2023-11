Riparte il campionato e il Pisa è pronto a tuffarsi nella volata che porterà al termine dell'anno, con l'ultima gara del 2023 in programma il 26 dicembre. Una serie di gare che chiuderà il girone d'andata e ci dirà se la formazione di Alberto Aquilani ha realmente messo alle spalle il periodo di gravi difficoltà coinciso con una sfilza incredibile di infortuni, oppure se il percorso verso la piena ripresa è ancora lungo.

Il primo avversario che si frappone sul percorso di Torregrossa e compagni è il Brescia, guidato da una freschissima ex conoscenza nerazzurra: quel Rolando Maran che, scelto per succedere a Luca D'Angelo quindici mesi fa, chiuse il suo brevissimo periodo all'ombra della Torre con due miseri punti racimolati nelle prime sei gare di campionato. Sabato 25 novembre alle 16.15 lo Sporting Club proverà a centrare il secondo successo casalingo del torneo.

Tanti rientri importanti

La cornice della sfida di domani è più che positiva: in infermeria rimangono soltanto Idrissa Tourè e Matteo Tramoni. Tutti gli altri infortunati sono recuperati, anche se qualcuno non ha ancora riacquisito la piena condizione. "Antonio Caracciolo sta molto meglio ma non può ancora aggregarsi al gruppo - ha specifico Alberto Aquilani - ritroviamo però Marco D'Alessandro e Alessandro De Vitis".

Nel corso della sosta per gli impegni delle nazionali anche Alessandro Arena ed Ettore Gliozzi hanno spinto al massimo per tornare definitivamente al top della forma, fornendo così ulteriori alternativa al tecnico già per la partita di domani. "Arena aveva ancora qualche strascico legato all'infortunio alla caviglia. Adesso ha superato definitivamente tutti i 'dolorini' ed è pienamente ristabilito".

Aquilani poi passa ad analizzare la sfida contro il Brescia e sottolinea: "Siamo di fronte a una partita da non sbagliare per tanti motivi. In primis sarebbe importante dare continuità alla vittoria di Bolzano di due settimane fa. Poi ovviamente c'è l'aspetto delle partite casalinghe da migliorare. Abbiamo studiato il Brescia delle ultime giornate e abbiamo anche approfondito alcuni concetti che stanno alla base della filosofia di gioco di mister Maran. In passato abbiamo ricevuto schiaffi in faccia ogni volta che abbiamo pensato di poter imprimere un'accelerata al nostro passo: sono errori che non intendiamo più ripetere".

Mancherà Marius Marin, squalificato per un turno dopo il quinto giallo stagionale ricevuto contro il SudTirol: il maggiore indiziato per la sua sostituzione è Gabriele Piccinini, anche se non è il solo. "Ci sono almeno un paio di soluzioni da poter attuare - ha commentato Aquilani - in attacco invece c'è finalmente abbondanza di scelte".

L'arbitro e le curiosità della partita

Dirige Marco Monaldi: il fischietto originario di Macerata è alla prima stagione in cadetteria. Fino a oggi ha arbitrato 6 partite e nel corso della carriera non ha mai incrociato il Pisa, neppure in Serie C o in gare di Coppa Italia.

Il Brescia ha tre punti in meno del Pisa (13) ed è reduce da ben cinque sconfitte di fila, che hanno portato il patron Massimo Cellino a prendere la decisione di esonerare Gastaldello e assumere Maran. Il Pisa invece tenta di dare continuità alla mini striscia positiva di due gare: pareggio col Como (1-1) e successo esterno contro il SudTirol (1-2). In casa però gli uomini di Aquilani hanno raccolto appena 5 punti in 6 gare: una vittoria, 2 pareggi e ben 3 sconfitte.

Le due formazioni si incrociano per la ventisettesima volta all'ombra della Torre. Il bilancio complessivo è composto da 18 vittorie nerazzurre, 4 successi bresciani e 4 pareggi. Nello scorso campionato la partita venne disputata il 17 dicembre e terminò con un rotondo 3-0 in favore dello Sporting Club. Le reti della vittoria furono siglate da Torregrossa su rigore e Gliozzi (doppietta).

Le probabili formazioni

Pisa (4-2-3-1): Nicolas; Esteves, Leverbe, Canestrelli, Beruatto; Veloso, Piccinini; D'Alessandro, Valoti, Mlakar; Torregrossa. All. Aquilani

Brescia (3-4-2-1): Lezzerini; Papetti, Cistana, Mangraviti; Dickmann, Bjarnason, Van de Looi, Huard; Bertagnoli, Galazzi; Moncini. All. Maran