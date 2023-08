Un nuovo incendio importante, in contemporanea a quello di Montecatini Valdicecina al momento in contenimento, si è sviluppato in Provincia di Pisa nel pomeriggio di oggi, 27 agosto. Il nuovo fronte si trova a Pomarance, in località La Bulera. Qui le fiamme si stanno "propagando rapidamente", spiegano dall'antincendio boschino, "in una zona complessa a causa di esposizione al forte vento con interessamento di bosco, olivete e campi con abitazioni minacciate dal rogo".

A terra combattono le fiamme quattro squadre di volontariato antincendio boschivo e due elicotteri, sotto il coordinamento di un direttore delle operazioni.

Per questi incendi, in considerazione di un ulteriore rinforzo del vento previsto per la serata, è stato previsto l'invio di ulteriori squadre da fuori provincia per rinforzare il dispositivo di spegnimento.

Si registra anche un terzo incendio boschivo, sempre di macchia mediterranea e vegetazione, a Scarlino Scalo in Provincia di Grosseto. Qui sono in azione quattro squadre di volontariato antincendio boschivo ed operai forestali. Anche in questo caso il vento ostacola le operazioni di spegnimento.