Primo weekend di luglio: ecco cosa fare a Pisa e provincia

È arrivato anche il primo weekend di luglio. E quale modo migliore per passarlo se non con il migliore cibo di strada, tra prelibatezze italiane e internazionali? Ma non mancheranno nemmeno la buona musica, i vinili e gli spettacoli teatrali che raccontano storie femminili di coraggio e dedizione. Insomma, tutte ottime alternative nell'attesa di partire per le tante agognate vacanze.

Ecco qualche consiglio su come trascorrere qualche ora piacevole in questo fine settimana a Pisa e provincia:

Per gli amanti dello street food e del buon cibo in generale arriva a Pisa la nuova edizione dello Street Food Fest, organizzato dall'associazione Pubbli-Eventi con la collaborazione di Confcommercio Provincia di Pisa. L'appuntamento è per venerdì 2, sabato 3 e domenica 4 luglio. Ai piedi delle Mura, in via Nino Bixio, si potranno trovare piatti tipici della cucina italiana e internazionale. Tra le pietanze, preparate dai migliori chef on the road, piatti toscani, abruzzesi, romagnoli e siciliani, oltre a bontà della cucina indiana, thailandese, texana, valenciana, e specialità della Transilvania, il tutto accompagnato da ottime birre artigianali. E ovviamente non può mancare la musica del dj set, mentre nella serata di venerdì, 2 luglio, sarà possibile vedere la partita Italia-Belgio sul maxi schermo.

Ma gli appuntamenti con il buon cibo di strada non finiscono qui. Se si aggiungono musica e mercatini di artigianato, il risultato è il 'Frit Rock', lo Street Food Show di livello nazionale che venerdì 2, sabato 3 e domenica 4 luglio farà tappa a Ponsacco, in Piazza della Repubblica. Qui arriveranno alcuni dei migliori food truck provenienti da tutta Italia, pronti a soddisfare tutti i gusti con la loro ampia offerta di cibo e bevande, in compagnia della musica rock selezionata dagli speaker di Rock Street Radio. Un modo festoso per legare la musica rock con il cibo di qualità:hamburger, hot dog, arrosticini, carne argentina, pulled pork e tante altre prelibatezze accompagnate da ottime birre e tante sorprese con i mercatini d'artigianato.

Sarà la musica la protagonista della seconda edizione all’aperto della Mostra del Disco di Pisa, ospitata nel piazzale esterno della Stazione Leopolda di Pisa in piazza Guerrazzi. Per l'occasione giungeranno da tutta Italia espositori per un totale di oltre 60 metri lineari di stand tra vinili, dalle rarità ai dischi per tutte le tasch, cd, dvd e mix. Un’ occasione da non farsi scappare per tutti gli appassionati, che alla Leopolda troveranno qualsiasi genere musicale: dal rock alla classica, dal jazz al blues, dal punk alla new wave, dalla musica sperimentale alle canzoni d'autore italiane, dal prog inglese al reggae. Il tutto "condito" dalle specialità del Food truck Il Toscanaccio e dalle birre artigianali de La Staffetta. L'appuntamento è per sabato 3 luglio.

Cleopatra,Yoko Ono, Evita Peron, Maria Callas, Rita Levi Montalcini, le sorelle Williams, Virginia Woolf, Frida Kahlo, Michelle Obama. Sono solo alcune delle donne straordinarie immortalate nel libro 'Storie della buonanotte per bambine ribelli' di Elena Favilli e Francesca Cavallo: oltre un milione di copie vendute in tutto il mondo, un best-seller che si è trasformato in movimento globale e simbolo di libertà. Vicende e personaggi ora al centro dell’omonimo spettacolo teatrale sospeso tra musica e narrazione, in scena domenica 4 luglio a Peccioli (Pisa). Alla serata si può accedere gratuitamente, fino ad esaurimento posti.

In occasione del centenario dalla nascita del compositore argentino Astor Piazzolla, l'Associazione Culturale Dannunziana, col sostegno della Fondazione Pisa, ha organizzato un concerto sabato 3 luglio nella suggestiva cornice del Chiostro della Chiesa del Carmine di Pisa. Un'esibizione dell'ensemble da camera pisano I Bei Legami, diretti dal m° Pietro Consoloni con un programma incentrato sul grande compositore argentino Astor Piazzolla e Antonio Vivaldi



