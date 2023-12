Nuovo scontro di alta classifica per il Futsal Pontedera

Altro sabato, altro giro per il Futsal Pontedera, che questo fine settimana (2 dicembre) scende in campo al PalaPonticelli di Santa Maria a Monte per affrontare il Bagnolo Calcio. I bianconeri di mister Sardelli arrivano a questa partita da primi della classe del girone C di Serie B dopo la bella vittoria di settimana scorsa in trasferta sulla Futsal Sangiovannese per 1-3.

"E' stata una battaglia - ha raccontato Alessio Zanoboni, vice-capitano quest'anno del Futsal Pontedera - come sempre quando giochiamo a San Giovanni Valdarno. Abbiamo lottato su ogni pallone, riuscendo comunque fare la nostra partita. Siamo stati bravi nello sfruttare al massimo le occasioni che abbiamo avuto per portare a casa i tre punti".

Il Futsal Pontedera sta cavalcando una striscia aperta di quattro successi consecutivi, un ruolino di marcia che ha permesso a Cerri e compagni di conquistare la vetta della classifica. Una prima posizione legittimata anche dal fatto che, fino a questo momento, il Futsal Pontedera può vantare la miglior difesa dell'intero torneo, con 12 reti subite in 6 gare disputate. Ma mantenersi in testa non sarà facile, perché il Bagnolo ha tutte le carte in regola per provare a mettere in difficoltà i bianconeri e agganciarli in classifica.

In particolare, i pontederesi dovranno dare il massimo per mettere la sordina a Ottavio Muto, terzo nella classifica capocannonieri con già 9 gol messi a segno in campionato. "Pur essendo una formazione neo-promossa - ha commentato Zanoboni, classe 2003 cresciuto nel vivaio del Futsal Pontedera - il Bagnolo è una squadra di buon livello. Hanno una rosa composta dal giusto mix tra giocatori di esperienza e giovani di qualità. Per noi questa sarà una partita importante per continuare nel nostro percorso di crescita".